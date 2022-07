Nueva patente de PS5: emuladores para hardware de PlayStation 3

Load More

Para aquellos que todavía son escépticos sobre el uso de PS Plus Premium, agregar una emulación dedicada podría ser el impulso que necesita para ganarse a los jugadores.

La mayoría de los componentes mencionados en la patente se han descontinuado durante varios años, pero genera una pregunta más importante sobre el futuro de PS Plus. La emulación de la PS3 y su enorme catálogo de juegos ha estado en el radar de Sony desde el lanzamiento de la PS4.

Según una patente detectada por Game Rant , Sony está en medio de permitir que el hardware de PlayStation más antiguo se use con la PS5. La patente en cuestión menciona PSP Go, el mando Dualshock 3 e incluso la cámara EyeToy olvidada hace mucho tiempo.

Hardware de Sony como EyeToy o PSP Go, mencionado en la nueva patente de emulación para PS5

Con el lanzamiento de una PS Plus renovada, uno de los factores más importantes para mejorar fue volver a las generaciones anteriores. El nivel Premium del rival de PlayStation para Game Pass actualmente cuenta con selecciones de juegos de PS1, PSP y PS3.

by María Pastoriza