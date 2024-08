¿Llegará Triangle Strategy 2? Todo lo que sabemos

Si te gustó Triangle Strategy y quieres saber si tendremos la parte 2 te traemos todo lo que conocemos al respecto.

Triangle Strategy se ha ganado un huequito en el corazón de los jugadores debido a la cantidad de finales que podemos conseguir según nuestras decisiones dentro del título.

Sin embargo, con tanta popularidad muchos usuarios tienen la vista puesta en el futuro y en una posible secuela de la historia principal. Pero ¿la tendremos?

¿Tendrá Triangle Strategy una parte 2?

Triangle Strategy no ha confirmado una parte 2 al momento de escribir estas líneas. No obstante, tampoco ha declarado que no se llevará a cabo ningún otro título relacionado.

El juego se lanzó en marzo de 2022 y desde entonces ni Artdink ni Square Enix han hablado de la posibilidad de que tengamos un Triangle Strategy 2.

No obstante, la gran mayoría de jugadores del título piden que no haya una parte 2 sino que haya una precuela de los hechos en el juego.

En ella se pide que haya un enfoque en la Guerra de Saltiron donde tengamos a Symon, Landroi, al anterior Telliore, Erador y a un Benedict más joven mientras dirigen el clan independiente Wolffort y avanzan a una guerra llena de política e intrigas.

Asimismo, muchos usuarios sienten que el juego no necesita una segunda parte por lo bien cerrado que está el título principal, de ahí que prefieran sucesos diferentes en el tiempo.

Desconocemos qué tiene pensado hacer Artdink pero de llevarse a cabo puede que escuchen a la comunidad y hagan algo diferente a lo que ya vimos en el juego principal.

En el caso de que tengamos más información al respecto de Triangle Strategy 2 actualizaremos al instante la noticia. Hasta entonces no dejes de visitarnos para estar al día con todo lo que ocurre entre tus videojuegos y animes favoritos.