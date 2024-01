Los mejores juegos de puzzle para 2024

Si estás buscando una lista completa de juegos de puzzle que sean considerados los mejores para el año que recién comienza, acá tenemos lo que necesitas: una variedad de títulos ideales para ti si eres un fan del género.

Los videojuegos de rompecabezas, conocidos como puzzles, han creado todo un sector especializado y bastante definido dentro de la industria. Cautivando a jugadores de todas partes del mundo con sus mecánicas sencillas que han ido puliéndose con el pasar del tiempo y que además, exigen un esfuerzo mental y presentan imaginativos efectos visuales y sus atractivos argumentos.

Estos juegos ofrecen una atractiva fusión de entretenimiento, resolución de problemas y creatividad, trascendiendo así los géneros convencionales, aunque muchos de ellos también tengan incoporados elemnetos del género puzzle.

Además, estos juegos ofrecen un agradable descanso de la acción trepidante y la competición intensa típicas de muchas otras categorías, ya que acá se busca soluciones a misterios y superar obstáculos con paciencia.

Ahora que 2023 llegó a su fin, veamos cuáles son los mejores juegos de puzles a los que jugar en 2024 y empezar este año con todo.

7 juegos de puzzle para disfrutar en 2024

Si lo tuyo son los juegos de puzzle o simplemente disfrutas de un divertido desafio mental, entonces los siguientes juegos son para ti.

The Talos Principle 2

CROTEAM

The Talos Principle 2 tiene un argumento filosófico que los jugadores deben desentrañar mientras exploran diversos escenarios y estructuras. Muchos de ellos situados en entornos impresionantes. Los jugadores deben reflexionar sobre la esencia de la conciencia, la existencia y la inteligencia artificial a través de una mezcla de resolución de puzles y exploración.

El juego salió a la venta en noviembre de 2023 y está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y Microsoft Windows.

The Turing Test

BULKHEAD INTERACTIVE

Ava Turing, una ingeniera a la que se ha encomendado la investigación aislada, es la protagonista de The Turing Test. Este se desarrolla en un escenario futurista en la luna Europa de Júpiter. El objetivo del juego es utilizar la Herramienta de Manipulación de Energía (EMT) para manipular esferas de energía. Es importante tener éxito en una sucesión de puzles progresivamente más difíciles.

El juego salió a la venta en agosto de 2016 y está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y Google Stadia.

Viewfinder

SAD OWL STUDIOS

Viewfinder es un juego en el que se crean nuevas geometrías y diseños proyectando imágenes de fuentes bidimensionales. Como fotografías, en el espacio tridimensional del entorno del juego. Utilízalas para desbloquear artilugios teletransportadores al final del nivel y resolver puzzles.

El juego es uno de los viajes mentales más geniales de los videojuegos modernos y se ha hecho inmensamente popular. Salió a la venta en julio de 2023 y está disponible para PlayStation 4, Microsoft Windows y PlayStation 5.

Superliminal

PILLOWCASTLE

Con sus alucinantes características centradas en ilusiones ópticas, el juego de rompecabezas en primera persona, Superliminal, atrae a muchos los jugadores. Inmerso en un extraño programa de terapia onírica, el Instituto Pierce presenta un escenario de ensueño. Todo mientras los jugadores resuelven una serie de complicados rompecabezas.

La idea principal del juego es cambiar el tamaño y la perspectiva de las cosas en el mundo del juego recogiéndolas y poniéndolas en diferentes posiciones para acceder a más áreas. Superliminal salió a la venta en noviembre de 2019 y está disponible para jugar en macOS, Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Linux, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Tetris Effect: Connected

ENHANCE GAMES

Con un giro contemporáneo y envolvente, Tetris Effect: Connected amplía el concepto del Tetris original. Siguiendo la fórmula clásica del Tetris, los jugadores se enfrentan de nuevo al reto de despejar el campo de juego formando líneas sólidas con los bloques que caen.

Por otro lado, la nueva función Connected añade un modo cooperativo multijugador que permite que hasta tres personas trabajen juntas para resolver el puzzle. Los jugadores pueden planear juntos, unir sus habilidades de Tetris y lograr objetivos comunes con la ayuda de la función conectada.

El juego se lanzó en noviembre de 2018 y está disponible para jugar en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Meta Quest, Xbox Series X y Series S, y PlayStation 5.

It Takes Two

HAZELIGHT STUDIOS

It Takes Two es un juego cooperativo de acción y aventura para dos jugadores único en su género. En este juego cooperativo, los jugadores controlan juntos a Cody y May, dos pequeños personajes con sus propias personalidades y habilidades.

A medida que los jugadores viajan por varias regiones y afrontan diversas tareas diseñadas para poner a prueba las habilidades combinadas de ambos personajes, la mecánica del juego hace hincapié en la importancia de la comunicación y la cooperación continuas.

El juego salió a la venta en marzo de 2021 y está disponible para jugar en PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch.

The Past Within

RUSTY LAKE

El juego asimétrico es una de las señas de identidad de The Past Within. En este título, los jugadores trabajan en tareas separadas y no pueden ver ni intervenir en los retos que está resolviendo su compañero. Los puzzles de un periodo pueden afectar a las pistas de otro, y las acciones del jugador en el futuro pueden cambiar el pasado.

La comunicación efectiva y las descripciones detalladas de las pistas y puzles del otro son cruciales para que puedan terminar el juego. The Past Within salió a la venta en noviembre de 2022 y está disponible para jugar en Android, iOS, macOS, Windows y Nintendo Switch.

Así que ahí lo tienes: ¡los mejores juegos de puzles para empezar tu 2024 por el buen camino!