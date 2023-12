Los mejores juegos acogedores de 2023: Switch, Steam, PS5, PC y más

A veces, todo lo que necesitamos es respirar profundo, tomarte una pausa y relajar. Muchos meditan, hacen ejercicio, toman siestas y otros usan a los videojuegos como medio de relajación. Si buscas desconexión y quieres disfrutar de un momento en paz, acá hicimos una lista con los mejores juegos acogedores de 2023 disponibles en Switch, PC y más ¡sigue leyendo!

Si hablamos de géneros de videojuegos, podemos quedarnos acá un buen rato. Los hay de todo. Multijugadores, aventuras de muendo abierto, shooters… Pero de vez en cuando todos necesitamos un buen juego cozy (acogedor), de esos que simplemente nos dan mimos al corazón.

Además, estos juegos son la excusa perfecta para ir a acurrucarse bajo una manta, junto a tus apertivos favoritos y perderte por los reinos mágicos de los títulos de los que te vamos a hablar.

La popularidad de estos juegos ha ido en aumento, sobre todo en los últimos años, luego del accidentado 2020 y gracias al lanzamiento de consolas como la Nintendo Switch o la Steam Deck. Aún así, la búsqueda de estos juegos suele ser complicada para algunos y es por esto que decidimos hacer esta lista.

Entonces, sin más preámbulos, estos son los mejores juegos acogedores para disfrutar en 2023.

Mejores juegos acogedores en Steam

Disney Dreamlight Valley

DISNEY / GAMELOFT

Características

Personajes Disney

Construcción del mundo/decoración

Misiones

Múltiples trabajos

Juego gratuito en Xbox Game Pass

Acceso anticipado

Disponible en PC / Switch / Consola / Mac

Disney Dreamlight Valley es perfecto para cualquiera que busque una experiencia tranquila y agradable, tanto si te gusta Disney como si no. A través de este título personalizable y direccional, podrás diseñar tu aldea, tu hogar y tu personaje, todo mientras completas misiones y ayudas a los adorables personajes de la aldea.

Tanto si te gusta cocinar, minar, pescar o recolectar frutas por las numerosas regiones, nunca te quedarás sin tareas que hacer en Disney Dreamlight Valley. Combínalo con las múltiples actualizaciones, la Senda Estelar y cientos de Recetas que encontrar y nunca te aburrirás. 100% recomendado.

Un juego cozy sobre el duelo: Spiritfarer

THUNDER LOTUS GAMES

Características

Misiones

Historia intensa

Trabajos secundarios

Sin presión de tiempo

Emocionantes minijuegos opcionales

Disponible en PC / Switch / Consola / Mac / Móvil

A pesar de tratar principalmente sobre el duelo, Spiritfarer es un juego tranquilo y acogedor en Steam que ofrece una experiencia absorbente en la que el amor, la aventura y la aceptación.

Esencialmente, juegas como el capitán de un barco, encargado de llevar a personajes entrañables a la puerta entre la vida y la muerte, pero sólo cuando están preparados. En este barco, cumplirás sus últimas peticiones y te abrirás camino hacia mejores habitaciones, equipamiento y las comidas favoritas de ciertos personajes.

Se trata de un título de exploración en el que la historia es igual de fundamental, independientemente del tiempo que tardes en completarla. Es perfecto para aquellos jugadores que quieren ser guiados a través de una experiencia sin necesidad de apresurar el viaje.

Mejor juego acogedorpara Nintendo Switch: Animal Crossing – New Horizons

Nintendo

Características

Capacidad multijugador

Sin misiones

Personajes entrañables

Libertad para explorar y jugar como quieras

Colecciones y decoración

Disponible en Nintendo Switch

Cuando se trata de encontrar un fantástico juego cozy en tu Switch, o realmente en cualquier otra plataforma, ninguno es tan popular como Animal Crossing: New Horizons. Este título se apoderó del mundo de los videojuegos nada más al salir a la venta y aún sigue siendo esa escapada perfecta que muchos buscan.

Crea tu propia casa, atrapa bichos, fabrica objetos, explora tu isla y hazte amigo de los adorables aldeanos en Animal Crossing: New Horizons. En definitiva, no importa lo que quieras hacer, este juego lo tiene todo, permitiéndote evadirte por completo del mundo que te rodea.

GRIS

Nomada Studio

Características

Sin misiones

Personajes bien diseñados

Diseño de niveles implecables

Dificultad baja/media

arte del juego deslumbrante

Disponible Android, Nintendo Switch, Microsoft Windows, iOS.

Gris es un juego que toca temas como la pérdida y las fases del duelo de una maera tan mágica que realmente moverá tus fibras. Pese a su fuerte carga sentimental, el juego es hermoso, ideal para la contemplación. Ayuda mucho que sus niveles no son difíciles y si bien hay algunos puzzles en los que tendrás que pensar un poquito, acá lo principal es que te relajes.

Es uno de los juegos que más te recomendamos de esta lista porque es sencillamante una obra maestra.

El juego perfecto para los amantes de las historias: Coffee Talk

TOGE PRODUCTIONS

Características

Peso en historia

Fantasía

Diseño de sonido atmosférico

Juego de barista envolvente

Fácil de aprender y explorar

Disponible en PC / Switch / Consola / Mac

Mientras que muchos juegos acogedores hacen que el jugador se mueva constantemente, Coffee Talk prefiere mantener a los jugadores relativamente quietos, en lugar de hacer que el mundo a su alrededor se mueva dentro y fuera de su cafetería.

Coffee Talk consiste en preparar un delicioso café y tener conversaciones íntimas con tus personajes. A través de pequeñas conversaciones y bebidas bien preparadas. Poco a poco comienza a desvelarse una deliciosa historia que envuelve al jugador y le permite sumergirse por completo en el pequeño mundo de esta adorable cafetería.

En definitiva, tanto si te gusta una buena historia como si te encanta preparar café, Coffee Talk es un juego maravilloso y acogedor que debes probar.

Juego cozy de farmeo: Stardew Valley

CONCERNEDAPE

Características

Aventura abierta

Misiones

Personajes Interesantes

Capacidad multijugador

Variedad de actividades

Disponible en PC / Switch / Consola / Mac / Móvil

Muchos de los acogedores juegos de Steam están pensados para durar pocas horas o son interminables por naturaleza. Stardew Valley es uno de esos títulos que pueden durar una eternidad, en los que el jugador farmea hasta la saciedad y se sumerge por completo en el adorable pueblo que le rodea.

Acá tomas el papel de un trabajador al que su abuelo ha dejado una granja. Al llegar a la granja, tienes la tarea de construirla hasta hacerla fructificar y convertir el mundo que te rodea en un auténtico paraíso.

Tanto si quieres dedicarte a la minería, la agricultura, la cría de animales o encontrar el amor en el pueblo local, Stardew Valley lo tiene todo. No importa si juegas solo o con amigos, esta experiencia te mantendrá acogido durante semanas.

Juego de acampada espeluznante y acogedora: Cozy Grove

SPRY FOX

Características

Hacer amistades

Crafteo

Gran exploración

Estilo artístico abocetado

Misiones secundarias / historia principal atrapante

Horas de juego

Disponible en PC / Switch / Consola / Mac

Cozy Grove se parece mucho a Animal Crossing en su estilo e historia, basada en una isla en constante cambio, pero consigue aportar algo diferente al género de los simuladores de vida.

La historia de Cozy Grove sitúa al jugador en una isla encantada donde podrás acampar, explorar y hablar con los fantasmas del lugar. Es una mezcla perfecta entre la tranquilidad y lo inquietante, también consigue abarcar la alegría y la creación que tienen muchos títulos cozy. Si te gusta Animal Crossing o Stardew Valley, Cozy Grove es una compra obligada.

Un juego de farmeo fuera de lo común: Slime Rancher

MONOMI PARK

Características

Mecánicas adictivas

Diseño colorido

Un jugador

Controles sencillos

Disponible en PC / Switch / Consola / Mac

Slime Rancher adopta una nueva perspectiva del tradicional juego acogedor y, en su lugar, introduce un poco de caos y diversión en el tranquilo exterior.

Acá jugarás como un granjero, pero en lugar de plantar cultivos, recoges adorables slimes a los que alimentar y cuidar. Armado con lo que es esencialmente una aspiradora y un mundo de slime, tu único objetivo es hacer una fortuna luchando con diferentes slimes y ser el mejor granjero que hay.

Se trata de un gran juego acogedor para aquellos que buscan tranquilidad y no quieren sentir presión por tener que estar atrapando criaturas.

Stardew Valley en 3d: My Time at Sandrock

PATHEA

Características

Exploración

Artesanía

Interactuar con la gente del pueblo

Multijugador

Misiones

Disponible en PC / Switch / Consola

My Time at Sandrock es uno de los juegos más recientes que han salido al mercado, y no ha tardado en cosechar un gran número de seguidores.

Juegas como un constructor novato que llega a Sandrock con su fiel caja de herramientas, dedicado a buscarse la vida y salvar al pueblo de la ruina económica. A lo largo de la historia puedes crear, explorar, hacer amigos e incluso enamorarte, lo que lo asemeja mucho a Stardew Valley.

Sin embargo, este juego sigue siendo único por derecho propio, con una experiencia más basada en la construcción, repleta de bellos diseños artísticos y emocionantes historias.

Juego de farmeo australiano: Dinkum

JAMES BENDON

Características

Exploración

Artesanía

Cooperación en línea

Construcción Sandbox

Disponible en PC

Si Animal Crossing y Stardew Valley tuvieran un bebé australiano, probablemente se parecería a Dinkum. En este acogedor juego de granjas tendrás que empezar una vida sencilla en el Outback australiano mientras exploras todo lo que ofrece The Land Down Under.

En tu viaje, tendrás que construir una comunidad con personajes afines. Lo mejor de Dinkum es que te permite construir tu ciudad exactamente como tú quieras. Está muy bien hecho y es muy fácil de usar, lo que te permite relajarte y construir lo que quieras.

Es un título de acceso anticipado, así que aún se puede mejorar, pero no dejes que eso te haga pensar que le falta pulido. Dinkum es un juego maravillosamente elaborado que puede satisfacer todas tus necesidades acogedoras.

Cuando la historia se conecta a lo acogedor: Roots of Pacha

SODA DEN

Características

Romance

Gran cooperación

Interacción en la ciudad

Mascotas

Emocionantes eventos

Disponible en PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 y Mac

Roots of Pacha es esencialmente Stardew Valley si estuviera ambientado en la Edad de Piedra. Acá formas parte de un clan y tu trabajo consiste en ayudarles a prosperar.

Lo que realmente diferencia a este juego es su fomento de la colaboración. En lugar de ganar dinero, ganas prosperidad. Cuanta más prosperidad ganes y más contribuciones hagas, más aprenderá el pueblo, desde domar animales hasta regar plantas.

Si a eso le sumas los emocionantes eventos, tendrás un título fantástico y acogedor.

Una asombrosa secuela: Coffee Talk Episode 2

TOGE PRODUCTIONS

Características

Peso en historia

Fantasía

Diseño de sonido atmosférico

Juego de barista envolvente

Fácil de aprender

Disponible en PC / Switch / Consola / Mac

Si disfrutaste con la primera entrega de “Coffee Talk”, te encantará su continuación. Trae de vuelta personajes queridos, historias conmovedoras y claro, mucha preparación de café.

Uno de los mejores elementos de Coffee Talk Episode 2, aparte de su envolvente diseño de sonido, es su naturaleza no intervencionista. Si lo prefieres, puedes ver los textos en la pantalla, escuchar las historias de los clientes y sólo coger el mando o el dispositivo para preparar las bebidas. Es casi una película acogedora con muchos personajes variados a los cuales conocer.

Y ahí lo tienes, una lista bastante completa con juegos acogedores increíbles de los cuales podrás disfrutar para relajarte un rato ¡esperamos que te hayan gustado y no dudes en probarlos!