Los mejores juegos gratis para descargar y jugar en PC, PS5, Xbox o Nintendo Switch

Los ninjas son geniales, no hay duda de eso, pero ¿los ninjas espaciales? Son aún más geniales. Warframe envuelve inteligentemente esta comprensión en cada faceta de su universo en constante expansión. Warframe no solo ofrece diversas clases de personajes, sino que también sigue creciendo.

Riot puede estar dominando gran parte de esta lista, pero es que Valorant es la última sensación gratuita del desarrollador. Parado sobre los hombros de lo que vino antes (en este caso, es CS: GO), Valorant es un juego de disparos increíblemente popular que recompensa la precisión y la paciencia.

Rocket League es quizás uno de los conceptos de juego más simples de explicar, incluso para los que no son jugadores: es fútbol pero con coches. Sin embargo, no esperes nada tan básico del juego, ya que Rocket League tiene uno de los techos de habilidad más notoriamente altos de los juegos.

Si League of Legends es un poco estresante para tu gusto, entonces vale la pena echarle un vistazo al juego de cartas de Riot. Ofreciendo muchos de los mismos campeones, así como un estilo de juego más conversacional que te permite reaccionar instantáneamente al movimiento de un oponente, también es un gran defensor del juego gratuito, ya que puedes ganar todas las cartas con solo jugar.

Como beneficio adicional, League of Legends incluye Teamfight Tactics , un auto-battler endiabladamente adictivo que lleva la lista de personajes a un género completamente nuevo sin sacrificar la profundidad.

League of Legends es famoso por su gran variedad de campeones, y con más de cien para elegir, hay algo para cada estilo de juego.

League of Legends y Teamfight Tactics, dos juegos gratis en uno

Sería justo decir que la incursión de la franquicia de World of Warcraft en un juego de cartas no fue algo que esperábamos, pero ocho años después, Hearthstone continúa evolucionando.

Puede que te lleve cientos de horas sentir que has adquirido una sólida comprensión de su mecánica más profunda, pero no hay nada como eso cuando hace clic.

DOTA 2 es tan complejo como adictivo, se desarrolló a partir de un comienzo humilde para convertirse en uno de los títulos más populares de Steam. Compartiendo la corona de MOBA con League of Legends, DOTA está lleno de poderosos héroes y consideraciones tácticas.

Dauntless toma la fórmula central de Monster Hunter de matar bestias gigantes para convertirlas en armas y armaduras, pero elimina muchos de los elementos más impenetrables y lo reduce a un gran título de acción cooperativa que no te costará nada.

CS: GO

También se basa en el juego de armas satisfactorio de Call of Duty , mientras que el Gulag significa que a menudo tendrás una segunda oportunidad para luchar.

Otro Battle Royale, Warzone recientemente recibió una gran revisión con la actualización de Pacífico. Si bien ha habido algunos fallos, el nuevo mapa ofrece un mapa nuevo y brillante con nuevos puntos de interés, armas de Call of Duty: Vanguard y adiciones como aviones de combate.

Call of Duty Warzone, juego gratis para acompañar cada saga

EA pudo haber enviado a Titanfall 2 a morir en 2016 contra Battlefield y Call of Duty, pero lo mejor que salió fue Apex Legends . Una especie de spin-off que en muchos sentidos ha eclipsado al original, Apex Legends es un battle royale con personajes únicos llamados Leyendas.

Si bien tienden a ofrecer extras adicionales pagados como cosméticos o pases de batalla, hay mucho valor en los juegos en sí, incluso si no gastas un céntimo.

by María Pastoriza