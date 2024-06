Todos los juegos móviles de Pokémon: Pokémon Go, TCG, Pokémon Unite y más

The Pokémon Company

Los juegos de Pokémon no se limitan únicamente a las consolas de Nintendo, así que si quieres disfrutar de todo lo que el universo de los monstruos de bolsillo tiene para ofrecer pero no tienes una Nintendo Switch, no te preocupes porque acá están todos los juegos móviles de Pokémon.

Si eres un entrenador que quiere sacarle hasta la última gota a todo lo que el universo Pokémon tiene para ofrecer, entonces debes jugar los títulos móviles de la franquicia.

Tal vez no lo sabías, o tal vez sí, pero Pokémon tiene uno de los juegos móviles más populares de todos los tiempos: Pokémon Go. Sin embargo, en esta lista de hablaremos de todos, absolutamente todos, para que no te pierdas ni uno y puedas vivir la experiencia de convertirte en un Maestro Pokémon desde tu móvil.

Lista de todos los juegos de Pokémon para móviles

Pokémon es una de las franquicias de videojuegos más populares de las últimas dos décadas. Su éxito ha alcanzado varias plataformas y generaciones. Los juegos de la primera generación estaban disponibles en consolas como la Game Boy o Nintendo 64.

Con el pasar de los años, los juegos de la franquicia fueron evolucionando pero siempre como exclusivos de consolas de Nintendo. Afortunadamente, con la llegada y popularidad de los juegos para móviles, la franquicia de los monstruos de bolsillo incursionó con bastante éxito en esta industria, siendo Pokémon Go, título desarrollado junto a Niantic, uno de sus mayores exponentes.

¿Pero… qué hay de los otros juegos? bien, esta es la lista con todos los juegos de pokémon para móviles lanzados hasta ahora:

Pokémon Go (2016)

Desarrollador: Niantic

Desde su lanzamiento, este juego fue un fenómeno global inmediato, promoviendo la exploración al aire libre y la interacción social. Después de 8 años, el título de Niantic sigue siendo bastante popular, esto gracias a las constantes actualizaciones y eventos que tiene. Pokémon GO ha recaudado miles de millones de dólares desde su lanzamiento y ha tenido más de mil millones de descargas.

Pokémon Duel (2016)

Desarrollador: HEROZ

Este juego fue originalmente lanzado en Japón como Pokémon Comaster. El juego involucraba la estrategia profunda, ya que los jugadores necesitaban posicionar sus figuras y planificar sus movimientos con cuidado. Lamentablemente cerró sus servidores en octubre de 2019.

Pokémon: Magikarp Jump (2017)

Desarrollador: Select Button

Aunque simple, es uno de los juegos de Pokémon para móviles más divertidos, únicos y graciosos. Este gira en torno a una de las criaturas más famosas por las razones equivocadas: Magikarp. Los jugadores entrenan a su Magikarp para competir en saltos y superar diversas ligas. Hay varias versiones y patrones de Magikarp para coleccionar, pero eso sí, ni te te ocurra evolucionarlo a un Gyarados.

Pokémon Quest (2018)

Desarrollador: Game Freak

En este título, los jugadores pueden cocinar recetas para atraer a diferentes criaturas, cada uno con habilidades únicas. Su estilo artístico cúbico distintivo que le da un aspecto único. También está disponible en Nintendo Switch.

Pokémon Rumble Rush (2019)

Desarrollador: Ambrella

Este t´tulo de la serie parte de Pokémon Rumble, un juego que se centraba en la exploración y combate rápido. Los jugadores descubren islas y capturan Pokémon a través de batallas sencillas. El juego fue cerrado en julio de 2020 y llamó la atención por los diseños tan chibi de las famosas criaturas que tanto amamos y conocemos, pero no logró calar muy bien.

Pokémon Masters EX (2019)

Desarrollador: DeNA

El juego destaca por reunir a entrenadores y sus Pokémon de todas las generaciones. Cada entrenador tiene su propia historia y habilidades especiales. Este título ha recibido numerosas actualizaciones y eventos, incluyendo la adición de nuevos entrenadores y Pokémon. Además, sus ilustraciones están muy bien hechas.

Pokémon Home (2020)

The pokemon company

Desarrollador: ILCA

Más que un juego, esta es una herramienta que sirve como un banco digital en la nube donde los entrenadores pueden almacenar y transferir Pokémon entre juegos. También hay una función de intercambio global y sistemas de puntos que se pueden convertir en Puntos de Batalla y pueden usarse en los juegos principales. Esta herramienta no puede faltarle a ningún entrenador.

Pokémon Café ReMix (2020)

Desarrollador: Genius Sonority

Originalmente lanzado como Pokémon Café Mix, el juego fue renombrado y actualizado a Pokémon Café ReMix en 2021. Los jugadores resuelven rompecabezas para preparar platos y expandir su cafetería. Tiene un arte adorable y personajes de Pokémon que trabajan como personal en el café. Muy, muy mono.

Pokémon Smile (2020)

Desarrollador: The Pokémon Company

Este juego está diseñado para hacer que cepillarse los dientes sea divertido. Obviamente se enfoca en los niños más pequeños que a veces la higiene bucal lo ven como un peso. Pokémon Smile utiliza la cámara del dispositivo para animar a los pequeños a cepillarse adecuadamente. De esta forma se pueden capturar Pokémon y completar la Pokédex, algo que motiva a los chiquillos a mantener buenos hábitos de higiene bucal.

Pokémon UNITE (2021)

Desarrollador: TiMi Studios (Tencent Games)

Este es el primer juego de Pokémon en el género MOBA. Auque al principio levantó las cejas de muchos, el juego cumplió y se convertió en el favorito de millones de jugadores. Cada Pokémon tiene roles como atacante, defensor, o apoyo. Además, es multiplataforma, permitiendo a los jugadores de Nintendo Switch y móviles disfrutar de muchas partidas juntos. Ha recibido varias actualizaciones que introducen nuevas criaturas y mecánicas de juego.

Pokémon Sleep (2023)

Desarrollador: SELECT BUTTON Inc.

Similar a Smile, Pokémon Sleep es una aplicación de salud y bienestar diseñada para ayudar a los jugadores a mejorar sus hábitos de sueño. La aplicación analiza los patrones de sueño del usuario y usa esa información para interactuar con el juego. Según el tipo de sueño registrado, los jugadores pueden encontrar diferentes tipos de Pokémon al despertar. Acá los jugadores se encuentran en una isla donde se les encomienda la tarea de ayudar a Snorlax a dormir bien.

Pokémon TCG Live (2023)

Desarrollador: The Pokémon Company

Pokémon TCG Live (Trading Card Game Live) es una adaptación digital del popular juego de cartas coleccionables Pokémon. Es totalmente gratuito y permite a los jugadores coleccionar cartas, construir mazos y competir contra otros jugadores en línea. Está diseñado para ofrecer una experiencia accesible y moderna del juego de cartas físico. Los jugadores también podrán encontrar misiones diarias y semanales, así como eventos y mucho más.

Y ahí están, todos los juegos móviles de Pokémon disponibles hasta los momentos. Como te imaginarás, esta lista seguirá creciendo con el paso del tiempo así que si quieres conocer todos los títulos disponibles, asegúrate de pasar por acá. No te olvides de leer la lista de todos los juegos de Pokémon disponibles para Nintendo Switch o los juegos como Pokémon Go que debes probar.

