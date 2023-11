Mejor build Medio en The Finals: armas, gadgets y especialización

La Beta Abierta de The Finals ofreció a los jugadores tres opciones en cuanto a clases, y el Medio es ideal para aquellos que quieren una experiencia equilibrada. Antes de que te lances al campo de batalla, aquí tienes la mejor build de Medio de The Finals, desde armas hasta gadgets.

Los aficionados no perdieron tiempo y en la beta abierta de The Finals pusieron a prueba el nuevo FPS de Embark Studios. Tras un exitoso periodo de beta cerrada, el título free-to-play ha abierto sus puertas a la comunidad e incluso ha superado a Call of Duty en número de espectadores en Steam.

Cuando los jugadores entran por primera vez en el juego, se les presentan tres clases diferentes, de las cuales el Medio es la más indicada para los que buscan una estructura polivalente. A diferencia de las opciones Pesado y Ligero, esta clase ofrece una gran versatilidad y puede ser una ventaja tanto en ataque como en defensa.

Así que, aquí está la mejor build de clase Medio para The Finals.

Mejor build de Medio en The Finals

Arma: AKM

Gadgets: Desfibrilador, Plataforma de Salto, Mina de gas

Especialización: Rayo de curación

Mejor arma para Medio

El AKM es la mejor arma para una build Medio en The Finals, ya que es fácilmente el arma más completa disponible en la clase. Da la sensación de ser un fusil de asalto AK-47 tradicional y es perfecto para los combates a media distancia y para enfrentarse a jugadores ligeros o pesados que intenten acortar distancias.

Aunque hay otras opciones más potentes, el AKM es la única arma que te mantiene cubierto en casi cualquier situación, lo que es esencial cuando se utiliza la clase Medio.

Mejores Gadgets de Medio

Desfibrilador

Plataforma de Salto

Mina de Gas

En lo que respecta a los gadgets, el desfibrilador es esencial para una build de medio en The Finals. Con este práctico dispositivo, los jugadores pueden revivir a sus compañeros caídos para ayudarles a resistir la presión enemiga y evitar el temporizador de eliminación de equipo.

A continuación, la plataforma de salto puede lanzarse por el mapa para ayudarte a ti y a tu equipo a desplazaros rápidamente. También se pueden usar para acceder a los tejados, lo que te da una mejor posición estratégica para acabar con los enemigos o entrar en un edificio que contenga dinero.

Por último, las minas de gas entran en juego hacia el final de la partida, cuando quieres acumular tu dinero y cobrar, pero otros equipos quieren robártelo. Colocándolas alrededor del punto de salida, puedes ralentizar a los jugadores rivales golpeándoles con gas tóxico que les resta salud constantemente.

Mejor especialización de Medio en The Finals

El Rayo de curación es la mejor especialización de clase Medio en The Finals. Esta habilidad te permite curar rápidamente a un compañero de equipo, lo que es vital para mantener con vida a tu escuadrón durante los frenéticos tiroteos.

Aunque la torreta guardiana y los sensores de reconocimiento ofrecen muchas ventajas a la hora de detectar y derrotar a los enemigos, la capacidad de curar a un compañero al borde de la muerte es un rasgo importante en cualquier momento de la partida.

