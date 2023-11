Mejor build Pesado en The Finals: armas, gadgets y especialización

¿Te preguntas cuál es la mejor build de Pesado en The Finals? Aquí te recomendamos las mejores armas, gadgets y especialización para el concursante pesado en The Finals.

The Finals es un emocionante juego de acción en primera persona creado por Embark Studios, ex desarrolladores de DICE. El título gratuito aún no tiene fecha de lanzamiento, pero los jugadores han tenido la oportunidad de probarlo antes a través de la beta abierta.

En las finales, tendrás que elegir entre tres tipos de concursantes: Ligero, Medio y Pesado. Cada una de ellas ofrece diferentes armas, artilugios y especializaciones.

Para aquellos que quieran utilizar al Pesado, aquí está nuestra mejor build, incluyendo la mejor arma, Gadgets, y Especialización a utilizar.

Mejor build de Pesado para The Finals

Arma: M60

Gadgets: RPG-7, Barricada y C4

Especialización: Escudo de malla

Mejor arma para Pesado

La mejor arma para el Pesado en The Finals es la M60, ya que es una potente arma totalmente automática con un alcance decente y un enorme cargador de 70 balas.

Puedes usar la M60 para ejercer una enorme presión sobre los equipos enemigos con la enorme cantidad de balas, y aunque la recarga es bastante larga, tu Barricada puede ayudarte a protegerte mientras lo haces.

El Lanzallamas es una opción popular, pero tiene grandes carencias a distancia y también puede ser fácil hacer daño de equipo con él, lo que a veces lo convierte en una elección más negativa en comparación con algo como el M60. Dicho esto, siempre puedes incluir en tu reserva una opción más cercana, como el mazo o el lanzallamas.

Mejores gadgets para Pesado

RPG-7

Barricada

C4

En cuanto a los mejores gadgets de la Build de Pesado en The Finals, el RPG-7 es extremadamente útil para volar por los aires partes de edificios y hacer mucho daño a grupos de enemigos. Sin embargo, ten cuidado, ya que puedes acabar haciendo mucho daño a tus compañeros de equipo si no te comunicas.

La Barricada es una gran elección para un gadget de defensa, ya que se puede colocar para protegerte a ti y a tus compañeros de equipo cuando lo necesiten. El Escudo de cúpula es otra gran alternativa, así que el que prefieras será perfecto para revivir y proteger a los compañeros de equipo que estén intentando cumplir el objetivo.

Por último, no puedes equivocarte con el C4, ya que puede colocarse en zonas y detonarse para causar un daño enorme cuando surja la oportunidad.

Mejor especialización de Pesado en The Finals

Por último, para la mejor especialización pesada en las finales, recomendamos el escudo de malla, similar al campo de barrera de Reinhardt en Overwatch.

Esta Especialización te proporciona a ti y a tus compañeros de equipo una gran protección cuando la necesiten, convirtiéndote en un poderoso jugador de apoyo mientras evitas que los equipos te presionen y te roben el dinero.