Mejores juegos para PlayStation VR 2: qué no te puedes perder en realidad virtual

¿Buscas los mejores juegos de PlayStation VR2 para jugar? Hemos reunido algunos de nuestros juegos favoritos en la plataforma, para que sepas qué títulos elegir para tu nueva y brillante PlayStation VR2.

La PlayStation VR2 finalmente está aquí, y con ella viene una gran cantidad de juegos nuevos para que pruebes. Hemos puesto a punto la PSVR2 y hemos probado más de unos pocos títulos para decirte cuáles debería elegir primero.

Dado que muchos títulos de PlayStation VR son solo digitales, recomendamos cargar tu cuenta de PSN con algo de crédito para comenzar, así que asegúrate de obtener algunos códigos o recargar tu cartera en la consola.

Índice

Mejores juegos para PlayStation VR 2

Rez Infinite

Precio: 29.99

Desarrollador: Enhance

El amado Rez de Tetsuya Mizuguchi está de vuelta y mejor que nunca con la versión PSVR2 de Rez Infinite. Aquellos con una PSVR ya sabrán lo fantástico que es jugar este clásico de PS2 en VR, pero en PSVR2, obtienes algunas características increíbles absolutamente esenciales. En primer lugar, puedes experimentar el juego con un mando y hápticos faciales. Para aquellos que no lo saben, el juego fue originalmente desarrollado con un traje háptico de “sinestesia” de cuerpo completo , y esto es probablemente lo más cerca que estaremos de volver a tener esa experiencia. En segundo lugar, la introducción de la orientación por seguimiento ocular es una revelación absoluta. Todo lo que necesitas hacer es mirar los objetos en pantalla antes de dispararles.

Esta experiencia rítmica es un magnífico juego de disparos sobre raíles psicodélico, y uno de los mejores juegos de realidad virtual que puedes experimentar por completo, y debería ocupar un lugar destacado en tu lista cuando obtengas tu PSVR 2.

Horizon: Call of the Montain, de los mejores juegos para PlayStation VR 2

Precio: 59.99

Desarrollador: Firesprite/Guerrilla Games

Es un espectáculo de primer nivel para los ojos. La mecánica del juego te hace atravesar entornos hermosos y exuberantes con facilidad, gracias a los mandos Sense. También puedes reunir nuevas herramientas, disparar flechas y participar en tremendos encuentros con jefes contra enemigos gigantescos. No se debe tomar a la ligera el puro espectáculo de este juego. Si quieres un juego que realmente te deje sin aliento en realidad virtual, Horizon: Call of the Mountain debería ser tu primera aventura.

Gran Turismo 7

Precio: 69.99

Desarrollador: Polyphony Digital

Todavía no hemos tenido mucho tiempo para pasar con Gran Turismo 7 usando PSVR2, pero lo que hemos jugado hasta ahora es una experiencia absolutamente asombrosa. Una vez más, gracias a la potencia de PlayStation VR2 además de la propia consola, obtienes una fascinante experiencia de carreras que no tiene paralelo en ninguna consola. La presencia del Foveated Rendering permite que el juego brille absolutamente en el panel OLED / HDR de PSVR2. Si esto no está en tu lista todavía, definitivamente debería estarlo.

Kayak VR: Mirage

Precio: 22.99

Desarrollador: Better than Life

Correcto, sabemos lo que estás pensando. Seguramente podrías ir a cualquier parte en realidad virtual, entonces, ¿por qué es tan bueno el kayak? Bien. La cuestión es que Kayak VR: Mirage tiene todas las características de un clásico de realidad virtual de buena fe. Este título centrado en la exploración hace un uso perfecto de los mandos Sense y tiene imágenes magníficas en una variedad de zonas para explorar también.

Con tanta vida salvaje para admirar y extensiones para explorar, Kayak VR nos impresionó solo por su destreza técnica, y sentimos que era un juego fantástico para pasar el rato y relajarse también. Dado que esto se puede jugar en la posición sentada, sentimos que encajaba fantásticamente entre las rondas de títulos más centrados en la actividad.

What the Bat?

Precio: 24,99

Desarrollador: Triband

De los mismos desarrolladores que el exitoso rompecabezas What the Golf, What the Bat se atreve a imaginar lo impensable. ¿Qué pasaría si tuvieras bates de béisbol por brazos? Este divertido título te hace navegar a través de varias etapas cómicas para obtener un trofeo. El problema es que solo puedes confiar en tus brazos de bates.

Esta experiencia a escala de habitación requiere que despejes un poco de espacio antes de jugar, y no podrás iniciarla a menos que tengas un espacio de juego a escala de habitación configurado. Pero es un juego alegre que realmente disfrutamos jugar, y su variedad de niveles logra mantener las cosas nuevas y frescas, con todo tipo de caras divertidas y desafíos emocionantes para superar.

Tentacular

Precio: 24.99

Desarrollador: Firepunchd Games

Al igual que What the Bat, Tentacular se atreve a abrir nuevos caminos en los juegos. ¿Y si fueras un calamar gigante? Tentacular está repleto de desafíos basados ​​en la física para superar y caras para conocer y saludar a medida que una isla se convierte en tu patio de recreo. Es un entretenimiento sano y alegre que no es demasiado difícil de entender para los novatos en realidad virtual, gracias a sus funciones de seguimiento ocular y sensibilidades hápticas.

Demeo

Precio: 39.99

Desarrollador: Resolution Games

Nos encantan los juegos de mesa, como Magic: The Gathering y Gloomhaven. Pero, hay una parte crucial que a nadie realmente le gusta. Organizar cientos de mosaicos y papeles, y hacer cálculos sobre la marcha. Demeo elimina todo el dolor de una experiencia tradicional de rastreo de mazmorras de mesa y te deja con las mejores partes: jugar con tus amigos y tirar esos dados tan importantes. Con una variedad de personajes para elegir y funcionalidad en línea con hasta cuatro jugadores, Demeo es un juego variable a través de fortalezas de fantasía, con imágenes magníficas y un sistema de batalla de cartas atractivo que nos enamoró de inmediato.

Resident Evil: Village

Precio: 39.99

Desarrollador: Capcom

El excelente Resident Evil Village de Capcom también obtuvo un modo VR, en el que puedes enfrentarte a los molestos licántropos en una apasionante epopeya de terror y supervivencia. Al hacer un uso extensivo del renderizado foveado, este título se ve tan bien en realidad virtual como en 2D. Resident Evil Village es una de las experiencias más óptimas para la plataforma en el lanzamiento, y es una actualización gratuita para aquellos que ya la poseen, también. Con un precio ahora con descuento, este es uno de esos títulos que debes elegir, especialmente si te sientes lo suficientemente valiente como para manejarlo.

Runner

Precio: $14.99

Desarrollador: Truant Pixel

Runner es un juego de disparos sobre raíles inspirado en el anime en el que dispararás y te abrirás camino a través de las calles del planeta colonia N-351. Tomando notas particulares del anime Cyberpunk clásico como Megazone 23, Cyber ​​City Oedo 808 y Akira, las vibraciones que emana este juego son absolutamente inmaculadas. Con una gran cantidad de mejoras y habilidades para aprovechar, Runner nos tomó por sorpresa. No es el juego más bonito de la plataforma, lo que lo convierte en una experiencia de realidad virtual atractiva que muchos otros podrían pasar por alto inicialmente, pero es una de nuestras experiencias favoritas hasta ahora.

¿Está Half-Life: Alyx entre los juegos de PlayStation VR 2?

En este momento, Half-Life: Alyx no está disponible en PlayStation VR2. Hasta que tengamos noticias más concretas, lamentablemente no tendrás suerte, ya que el juego permanecerá bloqueado en la plataforma SteamVR de Valve en el futuro previsible.

¿Puedes jugar juegos de PSVR en PSVR2?

Lamentablemente, los juegos de PSVR no funcionarán en PSVR2, aunque muchos desarrolladores están publicando actualizaciones gratuitas de juegos más antiguos para que funcionen con el nuevo hardware. Hasta entonces, solo podemos esperar que algunos títulos excelentes no queden bloqueados en una plataforma obsoleta.