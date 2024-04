 ¿Ghost of Tsushima en PC tiene juego cruzado?

Tal vez puedes estar preguntándote si la nueva versión de Ghost of Tsushima en PC va a tener juego cruzado, si este es el caso, acá te tenemos cubierto ¡sigue leyendo!

Ghost of Tsushima fue uno de los exclusivos de PlayStation más populares de los últimos tiempos. Lo cierto es que es muy bueno y ha recibido elogios tanto de la crítica como de jugadores. Este increíble mundo abierto del Japón feudal del juego recordaba a un plano de una película de Akira Kurosawa.

Aunque el título, junto con su Director’s Cut y el modo multijugador llamado Legends, sigue siendo un referente visual de las aventuras de mundo abierto, finalmente saldrá a la venta en PC el 16 de mayo de 2024.

¿El Director’s Cut de Ghost of Tsushima para PC tendrá juego cruzado?

Así es. La versión del director de Ghost of Tsushima para PC va a incluir el juego cruzado para jugadores de PC, PlayStation 4 y PS5.

Según el blog oficial de PlayStation:

“Gracias a la compatibilidad con el juego cruzado, los jugadores de Legends en PC con Windows podrán formar equipo con jugadores de consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 y usar el chat de voz del juego para comunicarse. Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de PlayStation Network para acceder al modo Leyendas.”

SONY/SUCKER PUNCH

Esto quiere decir que vas a tener que crear una cuenta de PlayStation Network si aún no lo has hecho. Ghost of Tsushima Director’s Cut es el primer título de PlayStation para PC que utiliza una nueva superposición de PlayStation. Este incluye la lista de amigos, los trofeos, los ajustes y el perfil.

La versión para PC se desarrolló con la ayuda de los desarrolladores de Nixxes Software. Estos son responsables también de las versiones para PC de los juegos de Marvel’s Spider-Man.