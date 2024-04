Los 5 mejores juegos de PSP que deberías probar en 2024

La PlayStation Portable, mejor conocida como PSP, sigue siendo una de las consolas portátiles más queridas a pesar de sus años, y aquí te traemos sus mejores juegos.

La PSP fue la primera consola portátil de PlayStation. Lanzada en Japón a finales de 2004 y en el resto del mundo en 2005, no alcanzó el éxito de su competidora de Nintendo, pero muchos la recuerdan con cariño.

Es por eso que hoy te traemos los 5 mejores juegos de PSP para volver a jugar con esta consola hoy.

Los 5 mejores juegos de PSP

1. Metal Gear Solid: Peace Walker

Snake tuvo diversos títulos en la PSP, pero Peace Walker es uno de los mejores juegos sin lugar a dudas. Esto se debe a que exprime al máximo la capacidad técnica de la consola y proporciona una experiencia única, con mecánicas nuevas que sirvieron como base para Metal Gear Solid 5, como reclutar soldados con el sistema Fulton, la gestión de la Mother Base, y más.

También incluyó la posibilidad de jugar las misiones con otros jugadores en un modo llamado “Co-ops”. Es tan importante este juego que tuvo su lanzamiento en PlayStation 3, como parte de la HD Collection.

2. Kingdom Hearts: Birth by Sleep

Esta entrega es una precuela del primer Kingdom Hearts de PlayStation 2. En vez de jugar con Sora, Donald y Goofy, tendremos a Terra, Aqua y Ventus.

Las mecánicas de combate y los refinados elementos RPG hacen de este uno de los mejores juegos disponibles para PSP. Aunque no seas fan de la saga (que ya es raro), es un título muy recomendable.

3. Persona 3 Portable

Otro RPG, pero este no podía faltar. Hoy está disponible Persona 3 Reload también, pero si quieres jugar mientras estás de viaje o, por la razón que sea, no tienes tu PC o consola a mano, esta es la mejor versión.

En su momento, una de las principales innovaciones fue la de permitir la elección de una protagonista femenina. Esto hacía que tanto la historia como las relaciones con otros personajes cambien completamente.

4. God of War: Ghost of Sparta

La saga God of War tuvo dos títulos en PSP, y ambos podrían entrar en la lista de los mejores juegos. Pero Ghost of Sparta pudo superar con creces una vara que Chains of Olympus había dejado alta.

El apartado gráfico es impresionante para la época y no envejeció para nada mal, y como siempre, las mecánicas de combate son muy atractivas. Tanto para fans de la saga como del género hack n’ slash, es obligatorio jugarlo.

5- GTA: Vice City Stories

Hay varias entregas que funcionan como spin-offs de GTA en consolas portátiles. Pero Vice City Stories es el más pulido y atractivo de todos ellos.

Tanto en lo técnico como en lo jugable, este es uno de los mejores juegos de PSP por todo lo que nos ofrece (y esperaríamos de un GTA): robar coches, escapar de la policía, gestionar un imperio del crimen y mucho más.

Y ahí los tienes, estos son algunos de los mejores juegos de la maravillosa consola portátil de Sony.