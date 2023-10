Microsoft cierra el acuerdo con Activision Blizzard: Todo lo que necesitas saber

Microsoft ha confirmado que la adquisición de Activision Blizzard por fin se ha completado. La operación ha tenido que superar múltiples obstáculos, pero el último ha sido el visto bueno de los reguladores británicos.

Microsoft provocó un temblor sísmico en la industria de los videojuegos al anunciar su intención de adquirir Activision Blizzard allá por 2022.

Activision Blizzard es un desarrollador y editor de videojuegos mundialmente conocido, responsable de franquicias de videojuegos históricas como World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch, Diablo y Hearthstone. No ha sido ni mucho menos un camino de rosas, ya que el acuerdo ha sufrido varios obstáculos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con el acuerdo ahora cerrado, Microsoft es ahora propietaria de todas estas grandes franquicias de videojuegos.

Contenidos

¿Por cuánto compró Microsoft a Activision?

Microsoft anunció planes para comprar Activision Blizzard por casi 70.000 millones de dólares. Es una cifra significativamente superior a los 7.500 millones de dólares que Microsoft pagó por Bethesda en 2021.

El acuerdo final ascendió exactamente a 68.700 millones de dólares. Microsoft compra la empresa a 95 dólares por acción, una prima sobre el valor de mercado actual. La BBC reporta de que el CEO de Activision, Bobby Kotick, recibirá unos 400 millones de dólares por las acciones que posee.

El acuerdo convierte a Microsoft en la tercera empresa mundial más grande de videojuegos por ingresos, por detrás de Sony y Tencent, segunda y primera respectivamente.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Qué obstáculos bloqueaban la venta?

El acuerdo sufrió un importante revés en abril, cuando la autoridad británica de competencia y mercado bloqueó el procedimiento. La autoridad explicó que consideraba que la fuerte posición de Microsoft en el sector de los juegos en la nube era el mayor problema para el acuerdo. Microsoft respondió diciendo que recurriría la decisión.

Sin embargo, en mayo, la Comisión de la Unión Europea aprobó la adquisición por parte de Microsoft. El 12 de junio, la CNBC informó de que la Comisión Federal de Comercio iba a presentar el lunes un requerimiento judicial para bloquear la propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Microsoft necesitaba ganar su apelación ante la CMA y su caso contra la FTC en un tribunal federal para que se cerrara un acuerdo.

El 11 de julio, el Tribunal Federal se puso del lado de Microsoft frente a la FTC, declarando: “Tras considerar las voluminosas presentaciones escritas de las partes antes y después de la audiencia, y habiendo celebrado una audiencia probatoria de cinco días, el Tribunal DENIEGA la moción de requerimiento preliminar.”

El 13 de octubre, los reguladores británicos también aprobaron el acuerdo, pero no sin criticar a Activision en el proceso.

Xbox

“Las empresas y sus asesores no deberían tener ninguna duda de que las tácticas empleadas por Microsoft no son la forma de relacionarse con la CMA“, declaró la Directora Ejecutiva de la CMA, Sarah Cardell.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Microsoft tuvo la oportunidad de reestructurarse durante nuestra investigación inicial, pero en lugar de ello siguió insistiendo en un paquete de medidas que le dijimos que sencillamente no funcionaría. Alargar los procedimientos de esta manera sólo hace perder tiempo y dinero.”

¿Qué significará esto para Xbox?

El acuerdo tiene implicaciones significativas para las franquicias Call of Duty y Overwatch, junto con títulos como Diablo.

Microsoft logró cerrar acuerdos de 10 años con Nintendo y Nvidia, prometiendo títulos de Activision Blizzard en sus plataformas si el acuerdo salía adelante. Sin embargo, según GameIndustry Biz, Sony se opuso a un contrato de 10 años para mantener CoD en PlayStation.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Microsoft también ha acordado vender los derechos de juego en la nube de sus títulos a Ubisoft durante 15 años.