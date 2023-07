¿Será Call of Duty exclusivo de Xbox tras la adquisición de Microsoft?

Con la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, muchos jugadores se han hecho multitud de preguntas sobre qué pasará con los juegos de la empresa en el futuro así como si Call of Duty será un juego exclusivo de Xbox tras la compra.

Desde que se lanzó la noticia de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft hasta que se han eliminado todos los bloqueos de la compra ha pasado un año. Ahora la compra ha seguido hacia delante y la comunidad está repleta de dudas.

La preocupación más grande es que si los títulos más importantes de Activision Blizzard llegarían para las plataformas que no fuesen de Microsoft.

El artículo continúa después del anuncio.

Uno de los buques insignias de Activision Blizzard es Call of Duty y muchos quieren saber si el juego será exclusivo para Xbox y PC o si Sony seguirá recibiendo los títulos de la mítica saga.

Esto es todo lo que sabemos hasta el momento.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

¿Será Call of Duty exclusivo de Xbox?

La respuesta corta es no. Call of Duty no será exclusivo de aquí a un futuro inmediato, ni siquiera cuando se haga por fin efectiva la compra por parte de Microsoft.

La compañía ha reiterado con frecuencia que no tiene intención de convertir la franquicia en una exclusiva de Xbox, y que también estará en PlayStation pase lo que pase.

El artículo continúa después del anuncio.

A pesar de ello, estas palabras no significan que las cosas no puedan cambiar más adelante, pero por ahora parece poco probable que los jugadores de PS4/ PS5 tengan que cambiar de consola para seguir jugando a Call of Duty.

No obstante, será un tema que sigamos muy de cerquita. Al momento en el que haya algún tipo de información contraria actualizaremos la noticia al instante. No hay que preocuparse pero sí hay que estar atentos.