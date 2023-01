Montura Thestral en Hogwarts Legacy: ¿cómo desbloquearla?

¿Quieres saber cómo desbloquear la montura de Thestral en Hogwarts Legacy? Pues te contamos todo lo que tienes que saber sobre el caballo mágico.

Las monturas son una parte importante de Hogwarts Legacy y las hay de todas las formas y tamaños ofreciéndonos a los jugadores varias opciones entre las que elegir. Sin embargo, una de las incorporaciones más emblemáticas del juego es el Thestral, un caballo esquelético capaz de volar sin esfuerzo por los cielos.

Por supuesto, tanto su estética como las posibilidades emocionan a cualquier fan de la comunidad y si quieres saber cómo puedes desbloquear a Thestral en Hogwarts Legacy aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Cómo desbloquear la montura Thestral en Hogwarts Legacy

Avalanche Software Thestral será una de las monturas más terroríficas de Hogarts Legacy

Al momento de escribir esta noticia, la montura Thestral está solamente disponible para aquellos usuarios que adquieran la edición deluxe y la edición coleccionista de Hogwarts Legacy. Este emblemático caballo se incluye junto con el paquete de Artes Oscuras que contiene los siguientes objetos:

Montura Thestral

Set cosmético de Artes Oscuras

Arena de batalla Artes Oscuras

Sombrero Artes Oscuras

Como ocurre con la arena de batalla de las Artes Oscuras, queda por ver si los desarrolladores abrirán alguno de estos objetos a las personas que no han comprado ninguna de las versiones del juego.Como siempre, actualizaremos este artículo cuando se anuncien más detalles.

Si no has comprado ninguna de las ediciones disponibles del juego no te preocupes porque podremos tener una gran variedad de monturas entre las que destacan el hipogrifo y las clásicas escobas. Sin embargo, parece que poder movernos con el Thestral y volar por el mundo abierto del juego estará disponible solo para un grupo de personas. Al menos, en la salida del juego.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre la montura Thestral en Hogwarts Legacy y cómo conseguirla.