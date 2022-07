NBA 2K23: fecha de lanzamiento, cómo reservar, ediciones y todo lo que sabemos

Load More

En principio todo está pensada para que salga el 9 de septiembre de 2022. En total tendremos cinco ediciones diferentes del juego y estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

NBA 2K23 es el último título del simulador de baloncesto más vendido del mundo de los videojuegos y viene con un montón de sorpresas este año. El estudio no solo venderá diferentes ediciones del juego, sino que también se reveló que varias estrellas icónicas serán las estrellas de portada del juego.

by Paula González