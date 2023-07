League of Legends Project L: filtraciones, campeones, fecha de lanzamiento y más

Project L es el juego de lucha de Riot Games ambientado en el universo de League of Legends. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el juego como filtraciones, fecha de lanzamiento, gameplay y los personajes que estarán disponibles dentro de Project L.

La primera vez que oímos hablar de Project L fue allá por 2019 en el evento del décimo aniversario de League of Legends. Ahí nos desvelaron por primera vez VALORANT, la llegada del MMO de League of Legends y varios juegos inspirados en Runaterra.

De entre la larga lista de títulos que anunciaron uno de los que llamó más la atención fue el Project L. Este fighting game reuniría diversos campeones del juego para que nos pudiésemos dar de putiasos fuera de la Grieta del Invocador.

Sin embargo, desde su anuncio hasta ahora Riot Games ha dado información a cuentagotas. Por ello, reunimos toda la información que tenemos hasta el momento sobre Project L como campeones, fecha de lanzamiento, gameplay, tráilers y mucho más.

¿Preparados?

Riot Games

Project L: ¿hay una fecha de lanzamiento para el juego?

No, al momento de escribir estas líneas no hay una fecha de lanzamiento ni ventana de lanzamiento para el juego. No obstante, el anuncio de agosto de 2022, nos explicaron que el equipo había avanzado bastante.

Del mismo modo, en julio de 2023 varios creadores de contenido y jugadores expertos en fighting game han anunciado que han podido probar por primera vez el juego. Es decir, que los desarrolladores tienen el juego en un estado bastante avanzado.

Asimismo, esto nos indica que podríamos tener una fecha en un futuro no muy lejano.

Del mismo modo, la llegada del modo de Arena a League of Legends podía ser una pista de que 2024 podría ser el año del gran lanzamiento.

¿Qué campeones de League of Legends estarán en Project L?

Respecto a los campeones que estarán disponibles en Project L pudimos saber a través de los tráileres los personajes que estarán disponibles en el juego.

Actualmente se conocen que habrá 6 campeones dentro del juego. Sin embargo, en la web oficial del juego hay actualmente hueco para 14.

Los campeones confirmados de Project L son los siguientes:

Ahri

Darius

Ekko

Jinx

Katarina

Illaoi

Riot Games

No obstante, no se descarta que algunos de los campeones que conforman la temática de Luchadores de almas se incorporen al juego. Los personajes que podrían unirse serían:

Samira

Jhin

Gwen

Pyke

Lux

Evelynn

Viego

Naafiri

Shaco

Sett

¿Será Project L un juego gratuito?

¡Sí! Al igual que el resto de títulos de Riot Games, el fighting game Project L será un juego completamente gratuito.

No obstante, y como nos tienen acostumbrados, podremos conseguir objetos cosméticos como las skins utilizando dinero real a través de los Riot Points. Tenéis toda la información al respecto aquí.

Tráilers y teasers del Project L

Anuncio del 10º aniversario de League of Legends

La primera vez que vimos Project L fue en el icónico streaming del 10º aniversario de League of Legends en octubre de 2019.

Tráiler del epílogo de RiotX Arcane

La siguiente vez que vimos Project L fue durante el evento RiotX Arcane en noviembre de 2021. Ahí pudimos ver toda la evolución que había tenido el juego y Riot nos explicó algunas de las mecánicas de juego (¡y entornos!).

Gameplay de Project L

Project L será un juego de lucha 2.5D “basado en la asistencia” donde los personajes serán modelos en 3D que lucharán en un plano horizontal en 2D, algo parecido a Street Fighter V.

Una de las mecánicas más importantes será el de los aliados. A la hora de jugar tendremos un equipo de dos campeones diferentes que podremos ir intercambiando para realizar a cabo todo tipo de combos.

De esta forma, en un vídeo publicado en julio de 2023, nos mostraron cómo se vería a cabo las peleas.

En un principio, las peleas contarán con un tiempo máximo de 90 segundos y tendremos la oportunidad de realizar ataques especiales y súper. Sin embargo, no nos han dado más información al respecto.

Actualizaremos este artículo con más noticias sobre el Project L a medida que salgan a la luz.