Nier Automata en Nintendo Switch: fecha de lanzamiento, tráiler y todo lo que sabemos

Nier Automata finalmente llega a Nintendo Switch, brindando a los jugadores la oportunidad de emprender la aventura de hack and slash sobre la marcha. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre Nier Automata en Switch, incluida la fecha de lanzamiento, los avances y más.

El ARPG aclamado por la crítica de PlatinumGames, Nier Automata, llegará a Nintendo Switch. Esta emocionante noticia se anunció en el reciente Nintendo Direct, que reveló una serie de emocionantes títulos para la consola portátil.

Nier Automata se lanzó originalmente en 2017, tanto para PS4 como para PC, con un lanzamiento para Xbox One un año después. Ahora, los fanáticos de Nintendo finalmente pueden experimentar el título postapocalíptico en todo su esplendor cuando Nier Automata: The End of YoRHa Edition hace su tan esperado debut.

Publicidad