Nintendo Direct de febrero de 2023: todos los juegos revelados y mostrados

El Nintendo Direct en febrero de 2023 ha mostrado muchas cosas, y aquí está todo lo que hemos podido ver en el último evento.

Durante los últimos tres años, Nintendo ha organizado una transmisión en directo en el mes de febrero. El último Direct de la compañía tuvo lugar en septiembre y entregó muchos grandes éxitos. Finalmente obtuvimos una fecha de lanzamiento para Zelda: Tears of the Kingdom, un primer vistazo a la próxima entrada de la serie Fire Emblem y un anuncio largamente esperado para Pikmin 4.

Históricamente, los directos de febrero revelan la lista de juegos de Nintendo que llegarán durante el verano y dan un vistazo de lo que vendrá durante la próxima temporada navideña. En 2022, Nintendo anunció Kirby: the Forgotten Land, Xenoblade Chronicles 3, Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass, por ejemplo.

Aquí están todos los anuncios del Nintendo Direct de febrero de 2023.

Todos los juegos mostrados en el Nintendo Direct de febrero de 2023

Juego de Pikmin 4 y fecha de lanzamiento

Nintendo Direct dio el pistoletazo de salida con una nueva muestra de gameplay para el próximo Pikmin 4. Sin embargo, quizás la mayor revelación fue la confirmación de la fecha de lanzamiento, que es el 21 de julio de 2023.

Tráiler de expansión de Xenoblade

También se mostró un nuevo tráiler de la próxima expansión DLC de Xenoblade 3 en Nintendo Direct.

Ventana de lanzamiento de Samba de Amigo: Party Central

Samba de Amigo, un juego basado en el movimiento que te permite moverte al ritmo, lanzó su nuevo tráiler y una ventana de lanzamiento para el verano de 2023.

Fecha de lanzamiento de Dead Cells: Return to Castlevania

También obtuvimos una fecha de lanzamiento firme para el próximo juego Dead Cells. Los jugadores pueden regresar a Castlevania el 6 de marzo de 2023.

Revelación del tráiler de TRON: Identity

Un nuevo tráiler del próximo TRON: Identity también se lanzó en el Nintendo Direct de febrero. Ubicado en el mismo universo que las películas icónicas, los jugadores pueden resolver los acertijos y navegar por el mundo digital a partir de abril.

Anunciada la remasterización de Ghost Trick HD

Los jugadores podrán revivir el clásico juego móvil de 2010 Ghost Trick: Phantom Detective cuando llegue a Switch en el verano de 2023.

Revelado DLC de Splatoon 3

Los fans de Splatoon han estado esperando pacientemente las nuevas oleadas de DLC y pronto estarán en camino. La primera caerá en la primavera de 2023, con la segunda programada para más adelante.

Tráiler y fecha de lanzamiento de Disney Illusion Island

Los fans de Mickey, Minnie, Goofy y Donald pueden jugar como estos personajes icónicos cuando el juego de plataformas Illusion Island se lance el 28 de julio. ¡ Mira el nuevo tráiler a continuación!

DLC de Fire Emblem Engage

La segunda ola de DLC para el paquete de expansión Fire Emblem Engage también se reveló en el Nintendo Direct.

Tráiler de Harmony: The Fall of Reverie

El juego más nuevo del desarrollador de Life Is Strange Don’t Nod, Harmony: The Fall of Reverie se mostró por primera vez en Nintendo Direct.

Octopath Traveler II

Antes del lanzamiento completo de Octopath Traveler II, se anunció que una demo está ya disponible en la Store de Nintendo.

Katamari Damacy Reroll + Anuncio de Royal Reverie

En un nuevo tráiler, Bandai Namco anunció que los jugadores pueden seguir jugando con las nuevas versiones de Katamari Damacy REROLL y Royal Reverie que llegarán a Switch el 2 de junio de 2023.

Fecha de lanzamiento y demo de Sea of ​​Stars

Del creador de The Messenger, Sea of ​​Stars permitirá a los jugadores explorar un hermoso mundo pixelado con combate por turnos. Una demo está ya disponible para Switch, pero el juego se lanzará en su totalidad el 29 de agosto.

Revelada la colección Etrian Odyssey Origins

Una revelación sorpresa, los primeros tres juegos de Etrian Odyssey llegarán a Switch en una nueva colección Origins el 1 de junio.

Se revela la fecha de lanzamiento de Advance Wars

Después de largas demoras, los remakes de Advance Wars para Nintendo Switch finalmente tienen una fecha de lanzamiento para el 21 de abril de 2023.

Remake de Kirby Return to DreamLand Deluxe

Otro remake clásico de Nintendo se reveló en la presentación Direct, con Kirby Return to DreamLand Delux obteniendo un nuevo avance que destaca a Magolor y obteniendo una fecha de lanzamiento del 24 de febrero de 2023.

Los juegos clásicos de Gameboy llegarán a Nintendo Switch Online

Quizás la mayor revelación del día fue el anuncio de que juegos clásicos seleccionados de Gameboy, Gameboy Advance y Gameboy Color estarán disponibles en la tienda. Los siguientes estarán disponibles en Nintendo Switch Online:

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Se añadirán más juegos, como The Legend of Zelda: Oracle of Ages/Seasons, Pokémon TCG y Kirby Tilt ‘n’ Tumble.

Y aquí la lista de los juegos de GBA:

Super Mario Advance 4: Super Marios Bros 3

WarioWar Inc: Mega Microgames

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Esta lista también crecerá en el futuro, con títulos como Golden Sun, Fire Emblem y más.

Tráiler de Metroid Prime remasterizado

Los fans de Metroid pueden estar decepcionados de que no hubo ningún anuncio de Metroid 4, pero tenían el apetito saciado con la revelación de una remasterización del clásico Metroid Prime.

Master Detective Archives: fecha de lanzamiento de Raincode

Otro juego de aventuras muy esperado, Master Detective Archives: Raincode tiene una fecha de lanzamiento confirmada para el 30 de junio de 2023 . Mira el tráiler completo del juego a continuación.

Remasterización de Baten Kaitos I y II revelada

Originalmente se rumoreaba que era una nueva versión, pero los juegos de rol Baten Kaitos I y II de Monolith Soft recibirán una remasterización para Switch, según el último tráiler. El juego estará disponible en el verano de 2023.

Profesor Layton & The New World of Steam

Una nueva entrega de la serie Profesor Layton, The New World of Steam, ofrecerá nuevos acertijos para que los jugadores ansiosos los resuelvan cuando salga el juego. Mira el tráiler a continuación.

Fantasy Life: The Girl Who Steals Time

Se ha anunciado una secuela de Fantasy Life de 2012 para Switch del desarrollador Level-5 con Fantasy Life: The Girl Who Steals Time , que llegará en 2023.

DLC de Mario Kart 8 Booster Pass

Llegarán más DLC a Mario Kart 8, ya que la cuarta ola de contenido de Booster Pass DLC traerá el nuevo mapa Yoshi’s Island y el nuevo personaje jugable Birdo.

Tráiler del juego Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y fecha de lanzamiento

Este Nintendo Direct terminó con una explosión, ya que los fans finalmente obtuvieron la fecha de lanzamiento oficial de Legend of Zelda: Tears of the Kingdom junto con un nuevo avance del juego. El juego se lanzará para Switch el 12 de mayo de 2023.

¡Y eso es todo! Esperamos que hayas disfrutado de todos los anuncios del Nintendo Direct de febrero.