Resumen del Nintendo Direct Septiembre 2023: Anuncios y fechas

El más reciente Nintendo Direct de Septiembre 2023 ha llegado para emoción de todos los fanáticos de la compañía japonesa de videojuegos. En este resumen conocerás los anuncios y fechas de todo lo que se ha mostrado.

Como suele ser costumbre, Nintendo ha mostrado su último Nintendo Direct con la intención de enseñar sus juegos más recientes y próximos lanzamientos, entre los que encontramos grandes sorpresas como la adaptación del clásico Mario RPG, original del Super Nintendo, un juego inédito con la princesa Peach como protagonista, un nuevo título de F-Zero y mucho más.

Importantes anuncios hechos en el Nintendo Direct

Splatoon 3: La cara del orden

La presentación ha empezado con un eléctrico anuncio en relación al segundo pase de expansión de Splatoon 3, uno de los títulos multijugador más divertidos que se pueden encontrar para la Nintendo Switch. El nuevo contenido tendrá por nombre “La cara del orden”.

Mario vs. Donkey Kong

Otro de los grandes anuncios que se han mostrado ha sido un nuevo juego de la franquicia “Mario Bros”, llamado “Mario vs. Donkey Kong”, el cual sería enfocado en puzzles y que verá su salida el 16 de febrero de 2024.

Princess Peach: Showtime!

Princess Peach Showtime también se ha presentado. Este juego estará protagonizado por la Princesa Peach del Reino Champiñón, que desde hace ya mucho tiempo no tenía un juego en solitario. Aunque ya se había mostrado un adelanto, acá podrás ver el tráiler completo y su fecha de lanzamiento que sería el 22 de marzo.

Luigi’s Mansion 2 HD

El hermano de Luigi, conocido por ser un asustadizo sin remedio, también tuvo su cuota de atención ya que se anunció la fecha de lanzamiento de Luigi’s Mansion 2 HD, original de la consola Nintendo 3DS, además de mostrarnos un nuevo tráiler de lo que sería su aventura.

¿El Nintendo Direct ha confirmado el año de Mario?

Hemos atado los cabos para darnos cuenta de que efectivamente, la estrategia de Nintendo se enfoca en aprovechar la avalancha de popularidad que ha tenido la franquicia de Mario en los últimos meses, para brindarnos contenido acorde.

Paper Mario: La Puerta Milenaria

Uno de los anuncios que más ha emocionado a la comunidad Nintendera y a los fans del fontanero mostachón es el remake de Paper Mario: La Puerta Milenaria, original de GameCube, el cual tendría como fecha tentativa algún momento del próximo año.

Otros de los juegos de la franquicia que han sido presentados fueron:

Warioware: Move it!

Sexta Ola del pase de expansión de Mario Kart 8 Deluxe

F-Zero 99

Otra de las sorpresas fue un nuevo juego de F-Zero, este sería un título multijugador que ya se encuentra disponible y permite la participación de hasta 99 jugadores. Visualmente se sigue viendo como el título original lanzado en el Super Nintendo. Lleva por nombre F-Zero 99:

Detective Pikachu Returns

El Detective Pikachu regresa para desentrañar los más difíciles misterios, ahora en la Nintendo Switch. La nueva entrega verá su lanzamiento el 6 de octubre de este año.

Otros auncios importantes

Estos son otros de los anuncios hechos en el Nintendo Direct de Septiembre 2023:

Super Crazy Rhythm Castle

Prince of Persia The Lost Crown

Horizon Chase 2

SPYxANYA: Operation Memories

Another Code: Recollection

SaGa Emerald Beyond

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Trombone Champ

Battle Crush

Wartales

Contra: Operation Galuga

Más anuncios se suscitaron en este evento digital de parte de Nintendo, entre los que encontramos: Unicorn Overlord, Bandle Tale: A League of Legends Story, Song of Nunu: A League of Legends Story, Eastward: Octopia, Wargroove 2, DAVE THE DIVER y un nuevo mapa de Among Us llamado “The Fungle”.

