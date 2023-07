Only Up eliminada de Steam por presuntos robos a artistas

Only Up es el nuevo juego que lo está petando en Twitch y es que el sencillo pero frustrante juego de escalada ha sido retirado de Steam a pesar de su increíble popularidad. ¿La razón? El robo a artistas.

En algunas ocasiones, los juegos más sencillos son los que consiguen toda la popularidad en Twitch, y Only Up es el perfecto ejemplo de ello como ya pasó con Among Us o Fall Guys.

Tanto los grandes streamers de habla inglesa como los de española, muchísimos han caído rendidos ante la mecánica de Only Up. Con el reto que tenemos por delante de llegar al punto más alto es normal que se haya convertido en un auténtico fenómeno dentro de la plataforma morada.

Sin embargo, si has intentado ir a comprarlo a Steam te habrás quedado de piedra al darte cuenta que el juego se ha eliminado de la tienda.

Only Up eliminado de stream tras las denuncias de artistas por robar su arte

Nadie entendía nada de lo que estaba pasando hasta que un usuario de Reddit explicó lo que había ocurrido.

“Ayer el juego se actualizó para cambiar la sección donde había una chica gigante. Esta se eliminó y se usó un recurso de un Atlas sosteniendo la tierra. En ese momento se dijo que la chica gigante era material robado”.

Al saberse, el Reddit comenzó a llenarse de comentarios especulando sobre la posibilidad de que el juego usase más elementos artísticos sin el permiso de los artistas. Por ello, Steam hubiese decidido eliminar Only Up del catálogo.

El programa de distribución de Steamwork deja muy claro que se prohíbe a los desarrolladores publicar en Steam cualquier contenido del que “no seas propietario o no tengas los derechos adecuados”. Por lo tanto, la inclusión de elementos dentro del juego robados entraría dentro de esa cláusula a falta de argumentos de uso legítimo.

De esta forma, no podremos comprar el juego. Aun así, todos aquellos usuarios que adquirieron una copia del título antes de su retirada podrán seguir usándolo sin problema.

Del mismo modo, Steam todavía no se ha pronunciado sobre la retirada de Only Up de la tienda. Tendremos que esperar a los próximos días por saber qué ocurre finalmente.