Plataformas de Delta Force: Hawk Ops – ¿Llegará a Xbox y PS5?

Delta Force: Hawk Ops es un próximo juego FPS que pretende competir con Call of Duty, pero muchos se preguntan a qué plataformas llegará.

Delta Force: Hawk Ops ha recibido mucha atención en Steam, con jugadores de PC participando en la prueba alfa del 6 de agosto de 2024. Esto se debe en gran parte a los mapas a gran escala y a los modos de juego basados en la extracción, que lo convierten en una gran opción para los fans de Battlefield y Escape from Tarkov.

Esto llevó a muchos jugadores de consola a preguntarse si el juego llegará a PlayStation y Xbox. Aquí te traemos todos los detalles sobre las plataformas en las que se lanzará Delta Force: Hawk Ops.

Todas las plataformas de Delta Force: Hawk Ops

Delta Force: Hawk Ops se lanzará en PC, Xbox Series X|S, PS5, iOS y Android. Sin embargo, la alfa del juego del 6 de agosto solo está disponible para jugar en PC a través de Steam y la plataforma Level Infinite.

Los desarrolladores no dieron ningún detalle sobre un lanzamiento en Switch, ni confirmaron si las consolas y/o móviles recibirán acceso alfa/beta. Sin embargo, tendremos más información en las próximas semanas y meses.

¿Llegará Delta Force: Hawk Ops a PS4 y Xbox One?

No, Team Jade no ha hecho ningún anuncio sobre el lanzamiento de Delta Force: Hawk Ops para PS4 y Xbox One. Sin embargo, esto no significa que no vaya a salir en estas plataformas en el futuro, por lo que tendrás que armarte de paciencia.

Los jugadores que quieran jugar a Delta Force: Hawk Ops en su lanzamiento deberán descargar el juego en PC, Xbox Series X|S, PS5, iOS o Android.

¡Y eso es todo lo que sabemos por ahora! Recuerda guardar este artículo y visitarlo regularmente, ya que lo mantendremos actualizado con todas las novedades.