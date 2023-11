¿Por qué Antony Starr no es Homelander en Mortal Kombat 1?

Anthony Starr, actor de Homelander en la serie “The Boys”, ha confirmado que no pondrá voz al personaje en el juego Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1, la nueva entrega de la famosa franquicia de juegos de lucha, ha revelado que el juego recibirá DLC con algunos personajes icónicos de la televisión y el cine.

Netherealm ya ha lanzado uno de los personajes DLC, Omni-Man, y fue aplaudido por su fidelidad a la serie Invincible, siendo sus fatalities algunos de los momentos más memorables de la serie.

Homelander será otro personaje DLC, pero los fans de The Boys se sintieron decepcionados al enterarse de que el actor original Anthony Starr no pondrá voz al personaje.

Anthony Starr revela que no pondrá voz a Homelander en Mortal Kombat 1

Un fan comentó en Instagram, preguntando a Anthony Starr si pondría voz al personaje, a lo que recibió una respuesta directa: “Nope”.

Los fans estaban decepcionados con la noticia y se preguntaban quién sustituiría la voz del actor que se ha convertido en sinónimo del héroe que dispara rayos láser.

“Mi decepción es inconmensurable y se me ha estropeado el día”, se quejó un fan.

“No quiero ser dramático, pero esta es la respuesta de una sola palabra más devastadora de la historia de la humanidad”, coincidió otra persona.

Sin embargo, otros fans mantenían la esperanza de que Starr pudiera aparecer en Mortal Kombat 1, afirmando que es posible que la gente haya malinterpretado su respuesta de una sola palabra.

“La gente sigue acosándole para que responda a esto, no me sorprendería que dijera que no sólo para acabar con las preguntas”.

Esta triste noticia para los fans llega justo después de que se conociera que el personaje DLC Tremor, el ninja que blande la tierra, saldrá a la venta el 16 de noviembre, confundiendo a los jugadores, ya que llega sólo una semana después que Omni-Man.