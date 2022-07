Se confirma la fecha para la beta abierta de MultiVersus

Warnes Bros está casi listo para lanzar MultiVersus, su propio juego de peleas que pretende rivalizar directamente con Super Smash Bros. de Nintendo, y por fin sabemos todos los detalles de su versión beta y el acceso anticipado.

Desde que Warner Bros anunciase su propio videojuego de lucha con MultiVerse ha habido muchas especulaciones sobre qué podríamos esperar y si podría ser uno de los rivales directos de Nintendo.

Al igual que su principal competidor, tendremos una gran variedad de personajes muy variopintos que se verán las caras dentro de los 2vs2. Es el caso de Harley Quinn, Bugs Bunny o incluso Scooby Doo.

Aunque todavía no tenemos una fecha concreta de salida sí que ya tenemos la información de la beta y cómo acceder a ella. ¿Estáis preparados?

La beta de MultiVersus se lanzará de forma oficial el 26 de julio tal y como lo ha confirmado Tony Huynh, el director del proyecto. Asimismo, tendremos un acceso anticipado que empezará el 19 de julio. Si eres usuario de Twitch y te apetece probarlo no dudes en echarle un ojo a nuestra guía para saber cómo conseguir un acceso anticipado del juego.

Del mismo modo, si pudimos participar en la alfa cerrada han confirmado que obtendremos el acceso anticipado automáticamente.

“Para nosotros la beta abierta es solo el comienzo. En los próximos meses planeamos agregar nuevos personajes, nuevos mapas, nuevos cosméticos y más formas de jugar de cara a las nuevas temporadas llenas de contenido”.

*Spit Take* You heard that right, MVPs. Early Access starts next week with full Open Beta on July 26th! #MultiVersus pic.twitter.com/QDSuA8dbQI

— MultiVersus (@multiversus) July 14, 2022