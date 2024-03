Top 50 mejores juegos de Nintendo Switch

La Nintendo Switch es una consola que ha destacado por su gran catálogo de títulos, es por eso que hemos hecho este top 50 de mejores juegos de Nintendo Switch que no pueden faltar en tu colección.

La Nintendo Switch es una de las consolas de Nintendo con más éxito de todos los tiempos. Desde su lanzamiento en 2017 estuvo apoyada por joyas como The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey.

Estamos en 2024 y con cada año que pasa, más juegos se han sumado a esta lista. Encontrarás títulos de distintos géneros y franquicias para que puedas satisfacer esa necesidad gamer de sacarle el provecho a esta increíble consola híbrida, ¿tienes todo listo? ¡comencemos!

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Top de 50 mejores juegos de Nintendo Switch que no te puedes perder

Empezamos nuestra lista con el top 10 de los títulos que son un sí o sí, es decir, si tienes la consola, estos no puedan faltarte:

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Había mucha aticipación a la secuela de Breath of the Wild y cuando fue lanzada en mayo de 2023, vaya que nos sorprendió a tal punto de convertirse en el mejor juego de la Nintendo Switch. Esta es una obra atemporal con una historia más compleja y emotiva que su predecesora, además, supo aprovechar muy bien la potencia de la consola a niveles inimaginables e introducía nuevas mecánicas, haciendo que el conocido mundo de Hyrule pareciera completamente nuevo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Sí, Tears of the Kingdom mejoró la fórmula de BOTW, sin embargo, fue este el título que realmente revolucionó la franquicia de Zelda y de los mundos abiertos. Acá se nos presenta una épica historia de lucha del bien contra el mal, donde el bien ha fracasado y 100 años después Link despierta para hacerle frente. Visualmente es hermoso y se ha convertido en uno de los mejores juegos de todos los tiempos junto a Ocarina of Time.

3. Super Mario Odyssey

Obviamente el famoso fontanero no podía quedarse atrás. Super Mario Odyssey fue uno de los primeros juegos en estrenarse en la consola híbrida y la verdad, no defraudó. Este juego de plataformas se ha convertido en un clásico, que nos transporta a distintos reinos con una cantidad de personjes y enemigos muy amplios y en donde tendremos que salvar una vez más a la Princesa Peach del malvado Bowser. El juego está lleno de Huevos de Pascua de la trayectoria de Mario y su historia y además, el aspecto de rejugabilidad es muy alto, con 900 energilunas repartidas en todos los reinos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

4. Super Smash Bros. Ultimate.

La saga de Super Smash Bros. es un sí rotundo y con Ultimate Nintendo “tiró la casa por la ventana”. Este juego de lucha dispone de casi todos los personjes de la “Gran N” pero también agrega icónicos personajes de terceros en colaboraciones que jamás hubiésemos imaginado. El juego ofrece horas de diversión y es básicamente un tributo de amor a la historia de los videojuegos.

5. Animal Crossing: New Horizons

El juego acogeador por excelencia. La franquicia de Animal Crossing siempre tuvo un éxito prudente, pero a raíz del 2020 y la complicda situación que vivimos todos, este juego no pudo haber llegado en un mejor momento. Este es un simulador de vida en donde podrás pasar cientos de horas de juego sin darte cuenta mientras realizas tareas en tu isla, conoces e interactúas con aldeanos, y más. No hay misiones ni tampoco tiene un historia o un final, además, hay eventos en tiempo real y muchos objetos para recolectar. Este juego tiene mucho contenido que no te van a permitir aburrirte.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

6. Mario Kart 8 Deluxe

Esta se trata de una versión mejorada de Mario Kart 8 que fue lanzado en Wii U. Es uno de los títulos más vendidos de la Nintendo Switch por sus mecánicas tan típicas de la franquicia, además, hasta no hace mucho Nintendo seguía lanzando contenido nuevo con sus paquetes de pistas extras y actualizaciones. Si quieres disfrutar de un divertido momento lleno de carreras (y algunas frustraciones) Mario Kart 8 Deluxe es el título que no te puede faltar.

7. Luigi’s Mansion 3

El “miedoso” hermano del famoso fontanero de Nintendo también está en esta lista gracias a Luigi’s Mansion 3, la tercera entrega de la franquicia en donde Luigi debe hacerse cargo para salvar a su hermano y amigos de escalofriantes fantasmas. En esta ocasión la acción se lleva a cabo en un hotel con pisos temáticos. Este es uno de los juegos de la Switch más hermosos que existen, además, las expresiones de Luigi y las animaciones de todos los personajes son una monada. En cuanto a mecánicas, el juego lo hace a la perfección además, tiene modo cooperativo, ideal para jugar con un amigo en Halloween.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

8. Metroid Dread

Tras años de no saber absolutamente nada de Samus Aran, finalmente Nintendo nos cerró la boca en 2021 con Metroid Dread, un clásico metroidvania que sigue la historia de Samus llegando a un desconocido planeta, aunque las cosas empiezan a salir mal y tendrá que hacerse camino para no terminar sin vida. El título está lleno de tensión y una banda sonora con sonidos ambientales que te adentran en su misterioso y peligroso mundo. Una joya que no te puede faltar.

9. Super Mario Bros. Wonder

No exageramos cuando te decimos que este es uno de los mejores juegos de plataformas actuales de perspectiva 2D de Mario y sus amigos. Que haya sido nominado al GOTY 2023 no es poca cosa. El título sigue la misma dinámica que hemos visto desde Super Mario World o Super Mario U, pero lleva todo al siguiente nivel, con mecánicas nuevas, nuevos power ups y un ambiente onírico bastante psicodélico que lo hacen muy agradable de ver. Si ste juego no está en tu colección… ¿Qué estás esperando?

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

10. Pokémon Escarlata y Púrpura

Estos juegos tuvieron una lanzamieto catastrófico, afortunamadamente se han ido regulando, convirtiéndose en uno de los mejores juegos de Pokémon que siguen la fórmula clásica con alguno que otro cambio, como por ejemplo, el hecho de ser de mundo abierto y presentar nuevas criaturas junto a otras de geenraciones pasadas. Además, la historia principal es una de las mejores que ha tenido la franquicia en mucho tiempo.

Los mejores juegos de Nintendo Switch que tienes que tener

Ya conoces los que, para nosotros, son los 10 mejores juegos para Nintendo Switch. Sigamos entonces con las 40 joyas restantes que tienes que probar:

Kirby y la Tierra Olvidada Splatoon 3 Fire Emblem: Three Houses Xenoblade Chronicles 3 Super Mario Maker 2 Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Bayonetta 3 The Legend f Zelda: Link’s Awakening. Leyendas Pokémon: Arceus Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido – Edición definitiva ASTRAL CHAIN Shin Megami Tensei V Persona 5 Royal Monster Hunter Rise Metroid Prime 4 WarioWare: Get it Together! NieR: Automata – The End of YoRHa Edition Octopath Traveller Super Mario Maker 2. Super Mario RPG Mario Party Superstars Stardew Valley Paper Mario: The Origami King Princess Peach: Showtime! Collection of Mana Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Kirby Star Allies. Yoshi’s Crafted World Sonic Mania Plus Sonic Frontiers Hollow Knight: Silksong Hyrule Warriors: La era del cataclismo Fire Emblem: Engage Fire Emblem Warriors: Three Hopes Super Mario Party Donkey Kong Country: Tropical Freeze Pokémon Espada y Escudo Triangle Strategy Inazuma Eleven: Great Road of Heroes

Esperamos que tengas la oportunidad de probar estos juegos porque realmente valen mucho la pena, así que ahí lo tienes ¡los 50 mejores juegos de Nintendo Switch!

El artículo continúa después del anuncio.