Solo Leveling Arise: Mejor build de Min Byung-Gu – habilidades, armas y artefactos

Si quieres hacerte con la versión más poderosa de Min Byung-Gu en Solo Leveling: Arise, entonces has llegado al lugar correcto ya que te hablaremos de la mejor build del personaje, sus habilidades, armas y artefactos.

Si algo ha demostrado Min Byung-Gu en Solo Leveling: Arise es ser el mejor personaje de apoyo entre los 25 cazadores del videojuego. Aunque su principal debilidad es que no causa mucho daño, solo necesita estar en el campo de batalla por cortos periodos de tiempo para tener un gran impacto y mejorar a todos los cazadores de tu equipo.

Aquí tienes las mejores habilidades, estadísticas, armas y conjuntos de artefactos para crear la mejor build de Min Byung-Gu en Solo Leveling: Arise.

Mejores habilidades de Min Byung-Gu en Solo Leveling: Arise

Las mejores habilidades de Min Byung-Gu son:

Habilidad básica: Convicción de luz

Habilidad especial: Juicio de justicia

Habilidad definitiva: Bendición celestial

Estas habilidades proporcionan mejoras a Byung-Gu y al resto de tu equipo de caza. Incluyen también aumentos de las estadísticas de daño, índice de golpes críticos, daño de golpes críticos y recuperación de vida.

Las habilidades también pueden aumentar cuando se activa su efecto Disfrazado. Este efecto no solo mejora otras habilidades, sino que reduce el daño recibido en un 50% y dura 10 segundos. Disfrazado se activa cambiando a Byung-Gu durante los combates o ejecutando su habilidad QTE Castigo Divino.

Sus peores habilidades son los ataques básicos Juicio de la luz y Maza sagrada, y la habilidad especial QTE Castigo divino. En general, infligir daño a los enemigos no es su punto fuerte y estos ataques apenas harán mella en tus enemigos, además de tener efectos mediocres para ti y tu equipo.

TIPO DE HABILIDAD HABILIDAD BENEFICIOS Habilidad Básica Convicción de luz Inflige un 333% de la Vida máxima de Min Byung-Gu y tiene un Enfriamiento de 12 segundos.



Si se golpea al objetivo, se activa en él el efecto Castigo, que aumenta el daño recibido un 5% durante 20 segundos.



Al cambiar a Byung-Gu durante tus combates, esta debería ser siempre la primera habilidad que ejecutes, ya que el efecto Disfrazado aumenta el daño de Castigo que reciben los enemigos hasta un 15%. Habilidad Especial Resplandor de Luz A pesar de que solo inflige el 76% de la Vida máxima de Byung-Gu y tiene un Enfriamiento de 25 segundos, inicia algunos efectos de apoyo clave.



Cuando se usa la habilidad, se aplica el efecto Resplandor de luz y, si se golpea al objetivo, también se aplica el efecto Castigo.



Resplandor de luz recupera la Vida de todos, igual al 1% de la Vida máxima de Min Byung-Gu, por segundo durante 10 segundos. El efecto Castigo aumenta un 15% el daño infligido a los enemigos durante 20 segundos. Habilidad Definitiva Bendición Celestial Inflige un mísero 284% de la Vida máxima de Min Byung-Gu, pero sus efectos son increíbles.



El efecto Bendición celestial aumenta el daño infligido y el índice de golpes críticos de Byung-Gu un 12% durante 12 segundos.



El efecto Aumento del daño de golpe crítico aumenta tu daño de golpe crítico en un 40% durante 12 segundos.



Es mejor utilizarlo cuando cambias a Min Byung-Gu durante tus combates para activar el efecto Disfrazado, ya que aplica el efecto Aumento del daño de golpe crítico a todos los cazadores de tu equipo.

Mejores estadísticas de Min Byung-Gu en Solo Leveling: Arise

La salud y el daño crítico son las estadísticas a las que debes dar prioridad cuando crees la mejor build de Min Byung-Gu en Solo Leveling: Arise.

Min Byung-Gu es una unidad que se basa en la salud y, aunque también está clasificado como cazador tipo sanador, su mayor fortaleza radica en sus habilidades de apoyo para tu equipo de caza. Gracias a varios efectos clave, Byung-Gu puede convertir su salud máxima en daño general y potenciadores de daño crítico para él y sus compañeros de equipo.

Las estadísticas y habilidades que priorices para mejorar, así como las armas y artefactos que adquieras y sigas mejorando en Arise, deberían enfocarse en aumentar tus estadísticas de salud y daño crítico.

Mejores armas de Min Byung-Gu

La mejor arma de Min Byung-Gu en Solo Leveling: Arise es Sueño Sempiterno.

El arma más potente disponible para cualquier personaje en Solo Leveling: Arise es el arma exclusiva del cazador. Sin embargo, si aún no has obtenido el Sueño Sempiterno, la mejor arma no exclusiva es el Grimorio Antiguo, de rareza SR, debido a su mejora de salud y a la rapidez con la que recargas tu medidor de energía.

ARMA APTITUDES Y HABILIDADES Sueño Sempiterno Potente arma que inflige daño de luz y aumenta la salud del usuario en un 2,5%.



Efectos exclusivos de Min Byung-Gu: Cuando Byung-Gu usa la habilidad Bendición celestial, aumenta su daño y el del resto de cazadores de tu equipo en un 4% durante 16 segundos. En el nivel máximo, el daño aumentará hasta un 16%. Grimorio Antiguo Aumenta la tasa de adquisición del medidor de potencia en 1

Mejores artefactos de Min Byung-Gu en Solo Leveling: Arise

Noble Sacrificio (Sagrado) y Dureza (Cuero duro) son los mejores conjuntos de Artefacto de armadura y Conexión sobresaliente (Aguamarina) es el mejor conjunto de Artefacto de joyería para equipar con Min Byung-Gu.

Los mejores conjuntos de artefactos para Byung-Gu en Solo Leveling: Arise se enfocan en aumentar su salud o en mejorar su índice y daño crítico, optimizando así su capacidad de apoyo a sus compañeros de equipo.

Para utilizarlo como un personaje de apoyo total, la opción ideal es el conjunto de armadura Noble Sacrificio, mientras que el conjunto de armadura Dureza potenciará sus ataques.

CONJUNTOS DE ARTEFACTOS DE ARMADURA BENEFICIOS DE DOS PIEZAS BENEFICIOS DE CUATRO PIEZAS Noble Sacrificio (Sagrado) Aumenta la salud en 8%. Disminuye el ataque en un 8%.

Aumenta el ataque del equipo de caza un 8%. Dureza (Cuero duro) Aumenta el Golpe Crítico en 8%. Aumenta el Golpe Crítico en 32%.

CONJUNTO DE ARTEFACTOS DE JOYERÍA BENEFICIOS DE DOS PIEZAS BENEFICIOS DE CUATRO PIEZAS Conexión sobresaliente (Aguamarina) El ataque del cazador y del equipo aumenta un 12% durante 10 segundos al cambiar de personaje. El ataque del cazador y su equipo aumenta un 28% durante 15 segundos al cambiar de personaje.

Y ahora ya lo sabes, con esta build podrás hacer que Min Byung-Gu sea más poderoso que nunca en el título de Netmarble, ¿estás listo para el reto?

