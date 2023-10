Super Mario Bros. Wonder es uno de los juegos más divertidos de este año – Primeras impresiones

Super Mario Bros. Wonder sale este mes de octubre, y como hemos podido probarlo antes de su lanzamiento podemos deciros que es todo un viaje. Aquí os contamos nuestras primeras impresiones del juego.

Este año ha sido el año de Mario con diferencia. El fontanero más famoso del mundo protagonizó su propia película, y debemos decir que es bastante buena. Ahora, antes de que termine el año, recibimos Super Mario Bros. Wonder, una aventura que luce espectacular.

La semana pasada fuimos a probar Super Mario Bros. Wonder a las oficinas de Nintendo. Aquí os contamos nuestras primeras impresiones del juego.

Super Mario Bros. Wonder es un viaje psicodélico y maravilloso – Nuestras primeras impresiones

Nintendo

Hemos podido jugar varios niveles del juego y hemos podido comprobar que la nueva aventura de Mario tiene absolutamente de todo. Aunque no sabemos toda la historia, podemos deciros que hay un elemento clave en Super Mario Bros. Wonder y no es la forma de elefante que nos tiene a todos como locos. En realidad, la base de la aventura son las Semillas Maravilla. Este será el objeto que tendremos que recoger en cada nivel, y viene acompañado de momentos absolutamente únicos.

Sí, el centro de todo son las flores, a las cuales podrás incluso regar, ¡pero no son lo único! Encontrarás poderes de todo tipo, algunos clásicos que vuelven como la Flor de fuego, y nuevas habilidades. Usarás la Elefanzana para transformarte en un elefante y romper todo lo que se te ponga por delante, pero también la Flor Burbuja para convertirte en un Squirtle (no literalmente) e impulsarte por el aire. Además, el Champitaladro te permitirá llevar un casco taladro para excavar por algunas zonas y conseguir las recompensas mejor escondidas.

El poder de las Flores Maravilla

¿Por qué decimos que las Semillas Maravilla son el centro de todo? En estas primeras impresiones, tras unos cuantos niveles de Super Mario Bros. Wonder, nos hemos dado cuenta de que todo el viaje psicodélico que supone el juego depende de las Semillas Maravilla y, por supuesto, de las Flores Maravilla.

El momento en el que encuentres una Flor Maravilla en el juego, todo cambiará. Verás cómo estas flores distorsionan la realidad, de repente todo se volverá absolutamente frenético. Toda la locura y la maravilla del juego, están ahí. Bueno, a ver, no toda. El juego sigue siendo increíblemente divertido sin estas flores y su forma de alterarlo todo. Pero si algo hace especial a Super Mario Bros. Wonder es lo único que se vuelve cada nivel con estas Flores Maravilla.

En cuanto atrapes una Flor Maravilla empezará tu carrera a contrarreloj. Nada de quedarse admirando el paisaje (que, por cierto, estéticamente Super Mario Bros. Wonder es toda una delicia), date prisa y móntate en esos bisontes si quieres conseguir el premio. ¿Que cuál es? ¡Pues la Semilla Maravilla que estabas buscando!

Cada partida puede ser única

El plantel del juego está formado por 9 personajes, sin contar las cuatro variaciones de color que tiene Yoshi. Así, en cada partida puedes elegir a:

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Toad Amarillo

Toad Azul

Toadette

Yoshi (verde, rojo, celeste y amarillo)

Caco Gazapo

El único problema de elegir a Yoshi o a Caco Gazapo es que estos personajes no pueden usar los objetos, así que no encontrarás una forma elefante de ellos. Sin embargo, y aunque no hemos probado a Caco Gazapo, podemos decir que jugar con Yoshi es una experiencia de lo más divertida, y lo recomendamos muchísimo. Si juegas con amigos a Super Mario Bros. Wonder, basándonos en nuestras primeras impresiones, debería haber al menos un Yoshi en cada partida. En serio, no te arrepentirás.

Pero la variedad de personajes jugables no lo es todo, y es que también tienes personajes de apoyo para ayudarte en el camino y algo que puede hacer que cada partida sea única: las insignias.

Nintendo

Las insignias no solo servirán para darte habilidades especiales que siempre son útiles, como el salto de Luigi para todos los personajes, el impulso de Delfín para propulsarte bajo el agua, lanzar parras para agarrarte a ellas a lo Tarzán, o la habilidad de trepar usando otro tipo de salto. También podrán usarse para ponerte las cosas un poco más fáciles en cada nivel, o puedes elegir un desafío mayor y ponértelas más difícil. Lo único malo es que solo podrás elegir una insignia en cada nivel, pero tienes todo tipo de posibilidades.

En resumidas cuentas, Nintendo nos trae una nueva aventura de Mario para toda la familia que nadie debe perderse. Así que no lo dudes más y hazte con el juego en cuanto salga a la venta. ¡Se lanza el próximo 20 de octubre!