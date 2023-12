The Finals: cómo añadir e invitar a otros jugadores

The Finals es uno de los últimos FPS en llegar al mercado y dese su lanzamiento ha acaparado la atención de muchos jugadores amantes del género. El juego permite añadir e invitar a otros jugadores para que la experiencia sea mejor. Aquí te explicamos exactamente cómo hacerlo.

El repentino lanzamiento de The Finals fue una de las mayores sorpresas de The Game Awards 2023. Este FPS repleto de acción tuvo algunos exitosos periodos de beta antes de su lanzamiento oficial el 7 de diciembre de 2023. Desde que se lanzó, los jugadores no lo han dejado.

The Finals es un gran título para disfrutar con amigos, debido a su énfasis en las partidas por equipos. Te enfrentarás a otros equipos en partidas de ritmo rápido en las que aprovechar el entorno destructible es tan importante como perfeccionar tu build y asegurarte de que tus disparos son precisos.

Sin embargo, antes de poder jugar con tus amigos, tendrás que añadirlos e invitarlos a The Finals, ¿quieres saber cómo hacerlo? sigue leyendo.

Añadir e invitar a otros jugadores a The Finals

Para poder disfrutar de este juego con otros jugadores, tendrás que hacer lo siguiente:

Cuando hayas puesto en marcha The Finals, tendrás que ir hasta la pestaña que dice ‘Social’ en la esquina superior derecha de la pantalla (se identifica por los pequeños retratos del icono).

Haz clic en el botón “Añadir amigo” del menú de la pestaña Social.

Introduce el ID de Embark de tu amigo.

Cuando la persona a la que estás invitando acepte tu solicitud, vas a poder invitarla a tu partida, solo pulsa el botón ‘+ invitar a la partida’ de la pantalla de inicio.

Si quieres jugar con otros amigos que tienen distintas plataformas, tendrás que activar el juego cruzado. Para hacerlo haz lo siguiente:

Abre el menú de Ajustes (esquina superior derecha de la pantalla)

Dirígete a la pestaña ‘Red’ del menú

En esta pestaña vas a poder activar o desactivar el juego cruzado.

Y esto es todo lo que debes saber sobre añadir e invitar a otros jugadores a tu partida de The Finals.