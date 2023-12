Todos los modos de juego en The Finals

The Finals es un juego PvP y, como cualquier otro título de la categoría, cuenta con múltiples modos de juego. Aquí están todos los modos de juego que puedes jugar en The Finals.

The Finals ha arrasado desde su lanzamiento en múltiples plataformas justo después de The Game Awards 2023. El juego tiene sus problemas relacionados con el equilibrio, pero el recuento de jugadores sugiere que la mayoría se está divirtiendo, superando incluso a Call of Duty en Steam, lo cual es una hazaña enorme.

Uno de los aspectos positivos de The Finals es que cuenta con varios modos de juego, lo que significa que hay sitio tanto para los jugadores ocasionales como para los incondicionales. Aquí tienes un análisis de todos los modos de juego de The Finals.

Todos los modos de juego de The Finals explicados

En el momento de escribir estas líneas, The Finals cuenta con un total de tres modos de juego que son: Dinero Rápido, Dineral Digital y Torneo/Torneo Competitivo.

Dinero Rápido

Dinero Rápido es un modo de juego casual en el que todos los equipos lucharán por una bóveda cada vez. En este modo, tu objetivo es reunir dos bóvedas y extraerlas. Reaparecerás bastante rápido y las apuestas son muy bajas en este modo.

Dineral Digital

Este es un modo de juego tipo Rumble para 12 jugadores en el que tu objetivo es extraer la máxima cantidad de dinero en efectivo en un tiempo límite de 15 minutos. Habrá un total de 4 equipos divididos en grupos de tres. Como jugador, irás reuniendo dinero y cada vez que derrotes a alguien, conseguirás reunir también su dinero.

Torneo y torneo competitivo

El torneo competitivo es el último modo de juego de alto riesgo en The Finals. En él, un total de 16 equipos se enfrentarán y el objetivo final es conseguir más dinero que los equipos rivales. Como su nombre indica, las partidas se juegan en formato torneo.

Habrá cuatro partidos con cuatro equipos cada uno en los que solo se clasificarán dos de cada uno. Esto continuará hasta que queden dos equipos y solo quede uno en pie.

El torneo no clasificado no es muy diferente, excepto porque hay 8 equipos y no hay nada en juego. Sin embargo, es la práctica más realista que tendrás antes de entrar en un torneo competitivo en The Finals.

