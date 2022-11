The Witcher Remake: fecha, filtraciones, gameplay y más

El juego The Witcher original para PC tendrá una nueva versión remake con Unreal Engine 5. Esto es todo lo que sabemos sobre la nueva versión de Witcher 1.

Resulta que el proyecto Canis Majoris de CD Projekt RED es una nueva versión completa del juego Witcher original usando Unreal Engine 5. El juego no será simplemente una remasterización del original, sino una nueva versión completa usando el juego original. como base. El título será desarrollado por Fool’s Theory, bajo la supervisión de CD Projekt RED.

The Witcher se lanzó originalmente en 2007 con una edición mejorada lanzada un año después. El juego nunca llegó a las consolas, a diferencia de ambas secuelas, incluso después de que un proyecto cancelado intentara hacerlo. Ahora, una nueva generación de fans de The Witcher podrá experimentar la aventura de juego original de Geralt en un motor actualizado.

El artículo continúa después del anuncio.

CD Projekt RED The Witcher 1 está ambientado después de los libros, pero es donde todo comenzó para la serie de juegos.

¿El remake de The Witcher 1 tiene fecha de lanzamiento?

No aún no. CD Projekt RED aún no ha proporcionado una fecha de lanzamiento para la nueva versión de Witcher 1.

Sin embargo, sigue revisando este artículo, ya que nos aseguraremos de actualizarte con más información cuando el juego tenga una fecha de lanzamiento.

Remake de The Witcher 1: ¿Será una reinvención directa?

Si bien el juego del Brujero original es un gran juego, las imágenes no son lo único que podría mejorar. El diálogo y la actuación de voz es algo que también podría renovarse para la nueva versión. Sin embargo, según los comentarios recientes del actor de voz de Geralt of Rivia, existe la posibilidad de que la nueva versión mantenga el trabajo de voz original.

El artículo continúa después del anuncio.

En una entrevista con Eurogamer, Doug Cockle, mejor conocido por su trabajo como Geralt de Rivia, habló sobre su participación en la próxima nueva versión del juego original. Y aunque uno pensaría que Cockle ya estaría a bordo y al tanto, el actor de voz reveló que aún no tiene ningún papel en la nueva versión.

“Sé tanto como tú sobre esto en este momento”, dijo Cockle durante la entrevista. “Todo lo que sé es que CD Projekt Red ha anunciado que van a rehacer The Witcher 1 en Unreal [Engine] 5, y eso es lo que sé. Así que no sé si me van a traer de vuelta para volver a grabar el diálogo, no sé si van a usar el diálogo de The Witcher 1 tal como existe.”

El artículo continúa después del anuncio.

Y aunque aún no se ha llamado a Cockle sobre el trabajo, dijo que “estaría allí en un instante” si le pidieran que volviera a grabar sus viejas líneas.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

¿En qué plataformas estará The Witcher 1 Remake?

No se han confirmado plataformas para la nueva versión de The Witcher 1 hasta el momento.

Como el juego original solo se lanzó para PC, imaginamos que los desarrolladores estarán ansiosos por que los jugadores de consola experimenten este capítulo de las aventuras de Geralt. Por lo tanto, es probable que haya un lanzamiento de PlayStation y Xbox sobre la mesa. Sin embargo, esto es simplemente una especulación de nuestra parte.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Es esto Rise of White Wolf?

No. The Witcher: Rise of White Wolf fue una remasterización cancelada de The Witcher 1 para consolas que nunca vio la luz del día. Esta nueva versión de The Witcher 1 es un proyecto separado y es mucho más que una simple remasterización del juego The Witcher original.

Hablando sobre el remake, el director de estudio de CD Projekt RED, Adam Badowski, dijo: “The Witcher es donde todo comenzó para nosotros, para CD PROJEKT RED. Fue el primer juego que hicimos, y fue un gran momento para nosotros. Volver a este lugar y rehacer el juego para que la próxima generación de jugadores lo experimente es igual de grande, si no más grande”.

El artículo continúa después del anuncio.

“Colaborar con Fool’s Theory en el proyecto es igual de emocionante, ya que algunas de las personas allí han estado involucradas anteriormente en los juegos de The Witcher. Conocen bien el material de origen, saben cuánto han estado esperando los jugadores ver que suceda la nueva versión, y saben cómo crear juegos increíbles y ambiciosos. Y aunque pasará algún tiempo antes de que estemos listos para compartir más sobre el juego, sé que la espera valdrá la pena”.

Iremos actualizando este artículo con todos los datos sobre el remake de The Witcher. ¡Estad atentos!