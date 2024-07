Filtración de Elder Scrolls 6 revela la ubicación del juego

Apenas hemos tenido noticias de Elder Scrolls 6 por lo que la comunidad tiene los ojos puestos en cualquier filtración, y ahora parece que por fin se ha descubierto la ambientación del título.

La primera vez que escuchamos sobre The Elder Scrolls 6 fue en 2018 y desde entonces Bethesda ha mantenido el silencio sobre el juego. Y es que se dice que pasarán años hasta que sepamos algo. Debido a ello, muchos jugadores han estado revisando cada detalle que pudiese estar relacionado.

Uno de ellos, el usuario de Reddit u/nitsuaztnarf, ha descubierto lo que piensa que podría ser una gran filtración sobre la ambientación de The Elder Scrolls 6. La cuenta de Pinterest de un empleado de Bethesda está llena de imágenes que indican a que Páramos del Martillo (Hammerfell) será parte del nuevo juego.

La página de Pinterest está repleta de imágenes de vestimentas y armas de culturas que recuerdan mucho a la banda de los Guardias Rojos de Skyrim. Además, hay una serie de imágenes de lugares desérticos y arquitectura que muchos usuarios han tomado como una confirmación más de que Páramos del Martillo será el escenario de The Elder Scrolls 6.

“Páramos del Martillo sería la leche”, comentaba un usuario en el post. “The Elder Scrolls 4 y 5 tenían una clara influencia de la trilogía de El Señor de los Anillos. Espero que The Elder Scrolls 6 sea su respuesta a Dune y Mandalorian”, respondió otro jugador.

De hecho, había varias imágenes de las adaptaciones de Dune de Denis Villeneuve. Además, desde que el hilo de Reddit se ha viralizado la cuenta de Pinterest se ha hecho privada y muchos se han tomado este movimiento como que es una filtración sobre lo que están creando en Bethesda.

Asimismo, la ambientación de The Elder Scrolls 6 en Páramos del Martillo ha sido la apuesta de la comunidad desde que los desarrolladores confirmaron el juego. No obstante, al momento de escribir estas líneas todavía no tenemos ningún tipo de información oficial al respecto.

¡Y ya está! Esto es todo lo que sabemos sobre la ambientación de The Elder Scrolls 6. No dejes de visitarnos para estar al tanto de todo lo que ocurre entre tus juegos y animes favoritos.