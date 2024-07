Reparto de Marvel Rivals: actores y actrices de voz para cada personaje

Los actores de doblaje de Marvel Rivals dan vida al elenco de coloridos personajes del juego, y el juego cuenta con un reparto de calidad.

Marvel Rivals alberga un montón de personajes de todo el universo Marvel, y aunque cada unidad tiene habilidades, diseño y lore únicos, son los talentosos actores de doblaje (o actores de voz, porque no es técnicamente doblaje) los que dan vida a los personajes del juego.

Con un elenco de personajes tan ecléctico, muchos jugadores de Marvel Rivals querrán saber quién es la voz detrás de sus héroes favoritos. Así que, para que sepas quién pone voz a cada personaje, aquí tienes a todos los actores de doblaje que interpretan a cada personaje de Marvel Rivals hasta el momento.

Todo el reparto de Marvel Rivals hasta el momento

Adam Warlock: Jordan Reynolds

Jordan Reynolds Black Panther: James Mathis III

James Mathis III Bruce Banner: Joe Zieja

Joe Zieja Doctor Doom: Travis Willingham

Travis Willingham Doctor Strange: Liam O’Brien

Liam O’Brien Galacta : Cassandra Morris

: Cassandra Morris Groot : Adam Harrington

: Adam Harrington Hela : Nika Futterman

: Nika Futterman Hero Hulk : Fred Tatasciore

: Fred Tatasciore Iron Man : Josh Keaton

: Josh Keaton Loki : Troy Baker

: Troy Baker Luna Snow : Judy Alice Lee

: Judy Alice Lee Magik : Abby Trott

: Abby Trott Magneto : James Arnold Tyler

: James Arnold Tyler Mantis : Colleen O’Shaughnessy

: Colleen O’Shaughnessy Master Weaver : Andrew Kishino

: Andrew Kishino Namor : Daniel Marin

: Daniel Marin Peni Parker : Sally Amaki

: Sally Amaki Rocket Raccoon : Nolan North

: Nolan North Scarlet Witch : Kate Higgins

: Kate Higgins Spider-Man : Yuri Lowenthal

: Yuri Lowenthal Spider-Zero : Daisy Lightfoot

: Daisy Lightfoot Star-Lord : Scott Porter

: Scott Porter Storm : Mara Junot

: Mara Junot The Punisher: Bill Millsap

Bill Millsap Thor: Travis Willingham

Travis Willingham Venom: Steve Blum

Yuri Lowenthal, conocido por su dilatada carrera en el campo de la animación, en la que ha puesto voz a personajes de videojuegos, anime y series de televisión, vuelve a interpretar a Spiderman en Marvel Rivals. Sus papeles más notables han sido el del lanzatelarañas en la serie Marvel’s Spider-Man de Insomniac, el de Sasuke Uchiha en Naruto, y el del adolescente Ben Tennyson en Ben 10. Hace poco incluso puso voz a un Helldiver en el popular juego PvE Helldivers 2. Así que está claro que nuestro amigo y vecino, Spiderman, está en buenas manos.

La lista también incluye otros grandes nombres con los que los fans de Marvel están familiarizados: Nolan North, conocido por poner voz a Deadpool y a superhéroes en varios juegos y series, y Troy Baker, conocido por poner voz a Batman en varios juegos, entre otros. Y que muchos conocen por su papel en The Last of Us.

Los jugadores de Overwatch 2 pueden ver algunos nombres familiares en la lista. Sally Amaki y Fred Tatasciore, que pusieron voz a Kiriko y al Soldado 76, prestan sus voces a Peni Parker y al Héroe Hulk, respectivamente.

Y no podemos olvidarnos de Liam O’Brien, que ya hizo de Dr Strange en la serie de Spider-Man de 2020 y que nunca falta en en Critical Role.