Todo sobre el reboot de Fable: tráiler, desarrollador y Fable 4

Un reboot de Fable pronto traerá de regreso la colorida creación de Peter Molyneux para una nueva era, aquí está todo lo que sabemos sobre nuestro regreso a Albion.

Anunciado en 2020, el próximo capítulo de Fable todavía está envuelto en secreto y se está desarrollando lejos de miradas indiscretas.

Tras el cierre de Lionhead Studios en 2016, el futuro de la franquicia parecía incierto. Las cosas se veían particularmente sombrías después de que Fable Legends no se materializara en Xbox One, lo que llevó a muchos a creer que Fable se había ido para siempre.

Ahora, sin embargo, se ha confirmado que se está desarrollando un reboot de Fable. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

Después de 12 años en Playground Games, Gavin Raeburn dejaba el cargo de director de estudio y lo reemplaza Trevor Williams, exgeneral manager. Tendremos que ver si este cambio en la administración tiene un impacto en el desarrollo de Fable y su fecha de lanzamiento aún por anunciar.

Anna Megill ha confirmado (a través de Twitter) que ha asumido el liderazgo narrativo en el reinicio de Fable. La galardonada escritora y diseñadora trabajó anteriormente en la narrativa de juegos como Control, Dishonored: Death of the Outsider y el próximo juego de Avatar Frontiers of Pandora.

Some exciting news to end the week. I'm now the Narrative Lead on #Fable. Wooo! 🧚‍♂️💫 (Let's just pretend I did one of those little title-change videos) pic.twitter.com/Ab2DyXhIIa

— Anna Megill (@cynixy) July 8, 2022