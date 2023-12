The Finals pulveriza el número de jugadores de MW3 y se convierte en un éxito en Steam

THE FINALS

Tras la salida oficial de The Finals tras su anuncio en The Game Awards ha hecho que se convierta en uno de los juegos más populares de Steam con un número de jugadores loquísimo en comparación a Call of Duty: MW3.

La beta de The Finals fue bastante buena y el juego ha puesto la guinda al pastel cuando lanzó el juego en The Game Awards y lo puso a disposición de todo el mundo.

Aunque el hecho de ser un juego gratuito da a The Finals cierta ventaja sobre la competencia es difícil negar lo meteórico que ha sido su lanzamiento.

Es más, The Finals ha mantenido su base de jugadores en el segundo día alcanzando cotas aún mayores. Su número máximo de jugadores superó los 200 000 frente a los 140 000 de MW3.

The Finals supera a MW3 en el número de jugadores en Steam

Es difícil imaginar un juego que supere a Counter-Strike 2 con sus más de 1,2 millones de jugadores simultáneos o a DOTA 2 con 700 000, pero los juegos que están por debajo han estado en una lucha constante últimamente.

Asimismo, el juego indie de Lethal Company sacudió bastante las listas cuando superó la barrera de los 100 000 jugadores simultáneos y alcanzó unas ventas que lo situaron en lo más alto de la lista de juegos más vendidos. Lo más increíble es que ahora The Finals ha tenido un lanzamiento aún mayor con un número aún más grande de jugadores.

Con el esperadísimo título multijugador alcanzando un pico de 200 000 usuarios simultáneos en su lanzamiento y 221 000 al día siguiente, el lanzamiento de The Finals ha sido todo un éxito.

Paralelamente, el título ya tiene más de 20 000 opiniones en Steam siendo la inmensa mayoría positivas. Aunque el juego ha tenido problemas con los servidores y algunas quejas de los jugadores por cambios menores desde la beta, se ha mantenido fuerte y ha ido ganando aún más jugadores con el tiempo.

A modo de comparación, Apex Legends tiene un pico de 336 000 en 24 horas, GTA V 253 000, Baldur’s Gate 3 150 000 y MW3 140 000 en el momento de escribir estas líneas. Es importante tener en cuenta que MW3 también está disponible en Battle.net y que CoD es muy popular en consola, pero estas cifras siguen siendo muy prometedoras para The Finals.

Veremos cómo se desarrolla en las próximas semanas.