Hay juegos que asustan y otros que están cargados de acción, pero… ¿qué pasa con los títulos que combinan ambos elementos? Acá hemos hecho una lista con nuestro top 7 de mejores juegos de acción y terror que debes probar para que te diviertas mientras te llevas unos cuantos sustos.

El género del survival horror es bastante popular porque mantiene a los jugadores al filo de su asiento, esperando al siguiente susto, pero mientras la tensión va e incrementándose ¿hay sificientes municiones para acabar con el jefe o algún otro monstruo?

Hay muchos títulos que se enfocan en el factor de miedo, otros adoptan un enfoque más basado en la acción. Y también están aquellos que mezclan ambos elementos.

Mientras que muchos títulos de terror consiguen que el jugador se sienta vulnerable y sin poderes, otros nos equipan con grandes armas, nos señalan la dirección del peligro y nos animan a ponernos en plan Doom Guy.

A continuación te presentamos siete juegos que hacen precisamente eso. Aunque el juego empiece como un survival horror, al final hay un montón de enemigos a los que disparar.

Alan Wake 2

REMEDY ENTERTAINMENT

Alan Wake 2 hace un gran trabajo, no sólo ofreciendo a los fans del survival horror un mayor factor escalofriante, sino también redoblando la acción, lo que lo hace atractivo para ambos bandos. Inspirándose en las últimas entregas de Resident Evil y en los juegos de Remedy Quantum Break y Control, y construyendo su propio universo compartido con estos últimos. Alan Wake 2 podría convertirse pronto en la nueva cara del survival horror y el action horror.

Quienes disfruten merodeando en la oscuridad y descubriendo un misterio mientras esperan el inevitable enfrentamiento con algo espantoso, Alan Wake 2 es 100% recomendable. Además, la serie tiene un aire a Twin Peaks, lo que aumenta aún más la intriga.

Resident Evil Village

Capcom

La octava entrega de la serie Resident Evil sabe exactamente lo que quiere ser y combina a la perfección el terror con la acción, lo que la convierte en una de las mejores entregas de la franquicia. En esta ocasión, Ethan Winters no se anda con tonterías y ya no es el cordero que era en Resident Evil 7.

A Ethan ahora le gustan las armas grandes y sabe cómo usarlas tras ser entrenado por otro protagonista de Resident Evil, Chris Redfield.

Aunque Resident Evil Village es un magnífico juego de survival horror, como la mayoría de las entregas de Resident Evil, la experiencia tiene aún más acción a medida que avanza la aventura, convirtiendo al antes tímido Ethan en un vengador oscuro armado con una escopeta al final de la historia. También te permite elegir entre un punto de vista en tercera o en primera persona, en función de tus preferencias por los juegos de terror y acción.

Back 4 Blood

WARNER BROS

Sí, tiene algunos momentos terroríficos y se inclina bastante hacia los aspectos de survival horror cuando se juega en las dificultades más difíciles, pero Back 4 Blood trata de una cosa: ¡reunir a un escuadrón y machacar zombis! El juego es también el sucesor espiritual de Left 4 Dead, ya que fue diseñado por parte del mismo equipo.

Al igual que esos juegos, no se trata de esconderse en la oscuridad, preguntándose qué horrores pueden acechar a la vuelta de la esquina. Es un juego sobre correr alrededor de esa esquina con tu arma preparada, antes de reventar una horda de zombis, evitando que te coman a ti y al resto de tu tripulación. La mejor forma de jugarlo es en multijugador, lo que lo hace aún menos terrorífico, pero más lleno de acción.

Metroid Dread

Nintendo

Acá cambiamos un poco la tónica y nos vamos por un juego de plataformas de uno de los títulos que básicamente fue pionero en la construcción del género “Metroidvania”. Nos estamos refiriendo a Metroid Dread, la más reciente aventura de la cazarecompensas Samus Aran, quien llega a un planeta misterioso para completar una misión, pero pasan algunas cosas en el camino que cambian totalmente todo.

Sola, desorientada y en un planeta totalmente desconocido, Samus deberá juntar la valentía para ir tras otra aventura que dejará a los jugadores tensos durante toda la experiencia. Desde jefes amenazantes, unos androides asesinos que te persiguen y de los que tendrás que escapar, así como música de ambiente perfecta, este título tiene las dosis de terror y acción correctas.

Dead by Daylight

BEHAVIOUR INTERACTIVE

Dead by Daylight es un juego mortal de escondite en el que los jugadores deben intentar sobrevivir tanto como puedan mientras les acecha un asesino. El juego suena aterrador, pero es una experiencia multijugador más emocionante que terrorífica. Se trata sobre todo de correr, luchar y morir, en caso de que el asesino te alcance.

Lo mejor es que se utilizan muchos monstruos y asesinos de diferentes películas y series de televisión, lo que significa que te puede perseguir la chica de The Ring, Jason, Michael Myers o cualquier otro psicópata de la cultura popular. Sin embargo, la persona que controla al asesino es la que más se divierte.

The Callisto Protocol

STRIKING DISTANCE STUDIOS

The Callisto Protocol, que salió casi al mismo tiempo que el remake de Dead Space y fue realizado por algunos de los mismos creadores del Dead Space original, suele compararse desfavorablemente con la serie de ciencia ficción y terror de EA, y le ha costado escapar de su sombra. Sin embargo, aunque hay muchas similitudes entre ambos, el primero gana cuando se trata de terror de acción.

Mientras que Dead Space es el mejor juego de survival horror, The Callisto Protocol es el mejor juego de action horror. No sólo te permite disparar a los zombis espaciales con una gama de armas futuristas, sino que también te permite combatir cuerpo a cuerpo, golpeando a las criaturas no muertas hasta hacerlas papilla si se interponen en tu camino.

Aunque puede que empieces el juego cuidándote las espaldas con miedo, pronto estarás pisando fuerte en busca de tu próxima víctima.

The Last of Us (1 & 2)

NAUGHTY DOG

Los dos juegos de The Last of Us ocupan un espacio extraño, son juegos de survival horror en muchos sentidos, pero a pesar de todos los zombis con hongos que intentan infectarte, son los humanos la mayor amenaza.

Aunque moverse sigilosamente y evitar a los infectados es una parte aterradora y enorme de The Last of Us, también lo es entrar en un tiroteo con muchos de los enemigos humanos del juego.

Es aquí donde los juegos realmente brillan, ya que TLOU toma prestado de la serie Uncharted de Naughty Dog para ofrecer emocionantes segmentos de disparos en tercera persona. Esto sitúa firmemente a los dos juegos de TLOU en la categoría de acción, haciéndolos atractivos para algo más que aficionados al terror.

Y ahí lo tienes, este fue nuestro top 7 de mejores juegos de acción y terror que debes probar.