Videojuegos populares que tienen más de 10 años y se siguen jugando en 2024

Te presentamos algunos juegos que han cumplido más de 10 años pero siguen siendo muy populares en la actualidad.

En la industria de los videojuegos, es común que los títulos más recientes acaparen la atención. Sin embargo, hay ciertos juegos que, a pesar de haber sido lanzados hace más de una década, continúan gozando de una base de fans dedicada y una popularidad impresionante.

Estos juegos no solo resistieron la prueba del tiempo, sino que también siguen siendo influyentes y jugados en la actualidad. A continuación, exploramos algunos de estos títulos atemporales.

Videojuegos populares con más de diez años

Aquí encontrarás una lista muy variada y probablemente conozcas la mayoría de los juegos, pero, ¿los has jugado?

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Uno de los juegos más icónicos de la última década, The Elder Scrolls V: Skyrim, sigue siendo un pilar en el género de los juegos de rol. Lanzado en 2011 por Bethesda, Skyrim ofrece un vasto mundo abierto lleno de aventuras, magia y dragones. Su longevidad se debe en parte a la comunidad de modders que ha mantenido el juego fresco con contenido nuevo y expansiones no oficiales.

Además, Skyrim ha sido relanzado en múltiples plataformas, incluyendo la Nintendo Switch y versiones de realidad virtual, lo que ha ayudado a mantener su relevancia.

Minecraft (2011)

Minecraft, desarrollado por Mojang Studios, es otro juego que ha perdurado gracias a su jugabilidad infinita y su capacidad de inspirar creatividad. Desde su lanzamiento en 2011, Minecraft ha evolucionado considerablemente, con actualizaciones constantes que añaden nuevas funcionalidades, biomas y criaturas.

Su simplicidad gráfica no ha sido un obstáculo para su éxito; al contrario, ha permitido que el juego sea accesible en una amplia gama de dispositivos, desde PC hasta consolas y dispositivos móviles. Minecraft ha cultivado una comunidad masiva de jugadores y creadores de contenido, asegurando su posición en la cima de los videojuegos por muchos años más.

Rockstar Games

Grand Theft Auto V (2013)

Grand Theft Auto V (GTA V), desarrollado por Rockstar Games y lanzado en 2013, es otro ejemplo de un juego que sigue siendo popular más de una década después de su lanzamiento. La combinación de una narrativa intrigante, un mundo abierto vasto y detallado, y el modo en línea multijugador, GTA Online, han mantenido a los jugadores enganchados.

Las actualizaciones semanales de contenido para GTA Online han contribuido significativamente a su longevidad, ofreciendo nuevas misiones, vehículos y actividades que mantienen fresco el juego para la comunidad.

World of Warcraft (2004)

World of Warcraft (WoW), lanzado en 2004 por Blizzard Entertainment, es quizás el ejemplo más emblemático de un juego que ha trascendido el tiempo. Como uno de los MMORPG más exitosos de todos los tiempos, WoW ha mantenido una base de jugadores leal gracias a su mundo expansivo y las constantes expansiones y actualizaciones.

A lo largo de los años, Blizzard ha lanzado múltiples expansiones que han renovado el contenido y las mecánicas del juego, manteniendo a los jugadores comprometidos y atrayendo a nuevas generaciones de aventureros a Azeroth.

Riot Games

League of Legends (2009)

League of Legends (LoL), desarrollado por Riot Games y lanzado en 2009, es uno de los títulos más emblemáticos del género de los juegos de batalla en línea multijugador (MOBA). Desde su lanzamiento, LoL ha crecido exponencialmente en popularidad, convirtiéndose en un fenómeno global con una comunidad de jugadores masiva y competitiva.

Su éxito se debe a la combinación de una jugabilidad estratégica y dinámica, actualizaciones constantes, y un enfoque en el desarrollo de esports. Los campeonatos mundiales de LoL atraen a millones de espectadores y jugadores, consolidando su estatus como un pilar en la escena de los videojuegos competitivos.

Otros videojuegos clásicos populares más de una década después

Pero aún podemos echar la vista más atrás y pensar en juegos que han marcado a generaciones y que siguen siendo tan populares como el primer día. Sin ir más lejos, Tetris es un juego con cuarenta años en su historial, y aún así sigue siendo muy popular. Cualquiera que tenga un minijuego de Tetris en el móvil le va a dedicar horas y horas.

Y no podemos olvidarnos de The Legend of Zelda Ocarina of Time, de 1998. Sigue siendo un hito en la historia de los videojuegos, y toda la saga Zelda tiene siempre mucho que mostrar a los jugadores.

La capacidad de un juego para permanecer popular durante más de una década es un testimonio de su calidad, innovación y la dedicación de su comunidad de jugadores y desarrolladores. Títulos como los que has visto en este artículo no solo han marcado épocas en la historia de los videojuegos, sino que continúan siendo fuentes de entretenimiento y nostalgia para millones de personas alrededor del mundo.

En un medio donde las novedades son la norma, estos juegos clásicos demuestran que algunas experiencias son verdaderamente atemporales.