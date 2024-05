Los mejores juegos gratis para Nintendo Switch que no te puedes perder

La Nintendo Switch es una de las consolas más populares de la actualidad y si bien es cierto que la mayoría de sus juegos son pagos, hay muchas joyas que podrás disfrutar en las que no tendrás que gastar ni un centavo. Acá te daremos a conocer los mejores juegos de Nintendo Switch.

Juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, su secuela o incluso Super Mario Odyssey podrán ser grandes joyas de la compañía nipona, sin embargo, para disfrutarlos hay que pagar. Afortunadamente, la Nintendo Switch también posee algunos juegos gratuitos para que disfrutes.

Es importante mencionar que algunos de estos hacen uso de un sistema de microtransacciones, sin embargo, estas son opcionales. Comencemos entonces con nuestra lista.

Juegos gratis de Nintendo Switch que debes probar

Nintendo ha logrado recuperar su posición destacada en la industria de los videojuegos con la Switch, no gracias a la potencia bruta como sus competidores, sino por la versatilidad de una consola que funciona tanto como portátil y de sobremesa. Estos juegos harán que disfrutes de la consola híbrida sin la necesidad de gastar ni un euro.

Fall Guys

Si bien es un juego multiplataforma, la llegada de Fall Guys a la Nintendo Switch fue algo que muchos estaban esperando, ya que permite que se disfrute de este título en cuaquier parte siempre que haya conexión estable a Internet. demás de ser bastante gracioso, los jugadores competirán entre si en una serie de retos donde se irán eliminando por tandas hasta que solo quede uno.

Warframe

Lanzado en 2013 para PC con excelentes críticas, este notable shooter en tercera persona llegó posteriormente a las consolas y se considera uno de los mejores juegos gratuitos disponibles. Ofrece una gran cantidad de contenido y opciones, lo que sorprende a los jugadores, y es muy recomendable para quienes disfrutan de juegos de disparos en tercera persona con temática espaciales donde saltarás, dispararás, manejarás espadas y utilizarás magia. Además, no requiere que tengas una suscripción a Nintendo Switch Online para jugarlo.

Fortnite

Fortnite, el Battle Royale más famoso, se puede jugar sin costo en Nintendo Switch y ofrece la opción de disfrutarlo con amigos en otras consolas, sin importar la plataforma que elijan. Aunque el Battle Royale es solo una faceta de Fortnite, es la más exitosa. Además, no es necesario tener Nintendo Switch Online.

Fallout Shelter

Presentado como un juego para móviles en 2015 de manera, ha experimentado un éxito considerable que ha llevado a su adaptación para consolas tras su lanzamiento en PC. El juego aprovecha la funcionalidad táctil de la pantalla de Nintendo Switch lo cual lo hace más dinámico. A pesar de pertenecer a la franquicia postapocalíptica de Bethesda, se diferencia notablemente de los títulos convencionales de la serie. Los jugadores deben administrar un refugio postapocalíptico reclutando y reproduciendo habitantes para asegurar recursos esenciales como comida, energía y agua.

Tetris 99

El juego Tetris ofrece una versión gratuita que implementa el concepto de Battle Royale, donde compites contra 99 jugadores en línea con la meta de ser el último superviviente. Se pueden realizar micropagos para cambiar la estética del juego. Durante la partida, puedes atacar a jugadores específicos y defenderse de ataques mientras mantienes el ritmo del juego.

The Elder Scrolls: Blades

Este es un RPG gratuito, también de Bethesda, estña disponible en móviles y Nintendo Switch. También tiene microtransacciones y brinda la posibilidad del juego cruzado. Acá asumirás el papal de un guerrero que regresa a su hogar, el cual ha sido destruido y deberás pedir ayuda a otros habitantes para que te ayuden a reconstruirlo. Completa divertidas misiones y obtén recursos para poder construir.

Pokémon Unite

Aunque en un principio este juego levantó las cejas de aquellos que no lo veían muy “normal” para la franquicia, lo cierto es que el MOBA ha sido un éxito rotundo. Acá te enfrentarás a tus rivales en emocionantes combates que se llevan a cabo en un mismo escenario. Usa el ingenio y la estrategia y usa a los Pokémon correctos para derrotar a tu adversario.

Super Kirby Clash

Si eres un fan de Kirby, entonces Super Kirby Clash se convertirá en uno de los juegos gratis de Nintendo Switch más divertidos para ti. Acá vas a poder tomar el control de la famosa bola rosada y otros personajes en peles colaborativas donde se podrán unir hasta tres personas. Hay cuatro tipos de personajes, cada uno con sus habilidades.

Asphalt 9: Legends

La franquicia Asphalt, conocida por sus juegos de conducción móvil, ahora está disponible en Nintendo Switch. Este juego ofrece a la oportunidad de pilotar una variedad de vehículos impresionantes en entornos cautivadores. Con un enfoque centrado en la competencia, prescinde de tramas argumentales y se enfoca en ganar carreras en varios modos, incluyendo Historia, eventos diarios y multijugador, donde se puede competir contra hasta siete jugadores simultáneamente. Además, posee temporadas desafiantes (60 en total), 800 eventos y te podrás unir a comunidades de amigos a través de la función ‘Club’.

Apex Legends

Otro Battle Royale se suma a esta lista. Apex Legends es un divertido título que sirve como alternativa a Fortnite en caso de que este último no te llame la atención. Acá vas a contar con una variedad de personajes con muchas habilidades, además, el juego se mantiene actualizado gracias a sus eventos que llegan cada tanto.

Estos 10 juegos gratis para Nintendo Switch están increíbles, pero no son los únicos. Acá te van otras opciones. Créenos, nos lo vas a agradecer:

Smite

Dauntless

Super Bomberman R Online

Stern Pinball Arcade

Pokémon Quest

Paladins

Arena of Valor

Deltarune

Pac-Man VS

DC Universe Online

¡Con tantos juegos gratuitos para la Switch, esperamos que los pruebes y disfrutes un montón! Recuerda que en Dexerto ES tenemos una amplia variedad de guías y artículos de tus videojuegos favoritos.

