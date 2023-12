Videojuegos que no están en The Game Awards pero valen la pena

THE GAME AWARDS/EA/HEXWORKS/TEAM REPTILE

Ya falta muy poco para que podamos ver el equivalente de los Oscars en el mundo de los videojuegos. Así es, nos referimos a The Game Awards. Pese a ser uno de los mayore eventos del mundo del gaming, hay algunos juegos olvidados que no formaran parte del galardón. Esta es una lista de videojuegos ausentes en The Game Awards que deberías probar.

Los preparativos de los Game Awards están en pleno apogeo y hay un montón de merecidos nominados en un puñado de respetables categorías. Desde inclusiones obvias pero necesarias, como las ocho nominaciones de Baldur’s Gate 3, hasta una polémica participación singular de Starfield.

Sin embargo, si has leído el título, probablemente no estés aquí para leer sobre los juegos incluidos en las nominaciones de la edición de este año de TGA.

En un año repleto de auténticos bombazos, es inevitable que algunos títulos se queden sin nominación. A continuación te presentamos una lista de algunos de estos que fueron lanzados en 2023 y que no hacen presencia en ninguna categoría, pero que no significa que sean malos.

Videojuegos que están ausentes de The Game Awards

CI GAMES

Lords of the Fallen

Si no se incluyera un Soulslike al principio de esta lista. Al igual que otros juegos nombrados acá, Lords of the Fallen se lanzó con algunos problemas de rendimiento y, cuando emulas una serie conocida por su pulcritud, eso te hace perder algunos puntos.

Afortunadamente, varios parches, fruto de la estrecha relación entre Hexworks y la comunidad del juego, han mejorado mucho su rendimiento.

Lo que hay ahora es un juego que toma prestado mucho de títulos anteriores de FromSoftware, pero de una manera segura y competente que añade sus propias ideas únicas a la fórmula. El combate es ajustado, la construcción es variada y, aunque los jefes a veces no ofrecen el mismo desafío que sus contemporáneos, el espectáculo está ahí.

La premisa de tejer entre realidades durante la exploración y el combate es interesante, su historia hace un buen uso del concepto, y un sistema cooperativo más simple que el género es conocido por lo que significa que usted puede experimentar con un amigo (ahora que funciona).

AVALANCHE SOFTWARE

Hogwarts Legacy

Allá por febrero, antes de que nos bombardearan con un éxito tras otro, Hogwarts Legacy parecía un candidato seguro a la nominación como mejor juego de acción y aventura. El juego, que ha cosechado grandes éxitos gracias a un marketing gratuito cargado de polémica, es una impresionante carta de amor a los fans de Harry Potter.

Existe cierto debate sobre la rejugabilidad del juego, pero como experiencia para un solo jugador, tiene mucho que ofrecer. Hay una historia interesante con una nueva visión del universo de Harry Potter, un combate estratégico que es mejor de lo que parece y una inmersiva recreación de Hogwarts para explorar.

La posibilidad de utilizar su amplia suite de creación de personajes para proyectar tu propio avatar en el mundo mágico es casi suficiente para vender el título por sí solo. Si a eso le añadimos la posibilidad de volar en escobas o hipogrifos, tienes como resultado un juegazo.

Aunque el título no ha tenido tanta permanencia como otros lanzados este año, viajar a Hogwarts nunca está de más. Eso sí, e recomendable jugar en consola o PC, ya que la versión de Nintendo Switch está extremadamente aguada.

TEAM NINJA

Wo Long: Fallen Dynasty

Volviendo a los Soulslikes (o algo así), donde Lords of the Fallen rinde homenaje a Dark Souls y Lies of P toma prestado elementos de Bloodborne, Wo Long: Fallen Dynasty luce su influencia de Sekiro en el manga.

Combatir en Wo Long: Fallen Dynasty es un ejercicio relámpago de riesgo y recompensa que castiga pero es justo. Se basa en un cegador despliegue de desvíos y ruptura de posturas, pero con una mayor variedad de estilos de juego que Sekiro.

Wo Long: Fallen Dynasty se queda un poco corto en cuanto a historia, a no ser que hayas jugado a un montón de Dynasty Warriors y hayas decidido buscar en Google la historia de los Tres Reinos. Para los que no lo hicieron, su emocionante combate lo compensa con creces.

Al igual que otros títulos de la lista, Wo Long se lanzó con considerables problemas de rendimiento y un pésimo port para PC, lo que no ayudaría a considerarlo para The Game Awards 2023. Al igual que esos otros títulos, los desarrolladores de Koei Tecmo también se han esforzado por solucionarlos, y ahora el juego funciona correctamente.

SQUARE ENIX

Octopath Traveler 2

No sabemos por qué este juego no acabó en ninguna de las categorías de The Game Awards 2023. Su encantadora mezcla de fondos en 3D y arte de píxeles en 2D lo convierte en un espectáculo visual digno, como mínimo, de una mención a la Mejor Dirección Artística. O lo sería si no lo hubiéramos visto primero en 2018.

Aun así, el juego es un brillante homenaje a los clásicos del género JRPG que se apoya en el sólido armazón de su predecesor de todas las formas imaginables. Sus fantásticos personajes, sus tramas de múltiples capas y su combate por turnos fantásticamente diseñado son una gozada.

Al más puro estilo JRPG, Octopath Traveler 2 está repleto de contenido que puede mantener ocupados a los jugadores durante más de 100 horas. Las asombrosas opciones de su sistema de trabajos multiclase hacen que construir para los superjefes finales sea increíblemente gratificante.

El juego está disponible en PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series S/X y Nintendo Switch. Aunque el título merece la pena en cualquier plataforma, brilla como experiencia portátil en Switch o Steam Deck.

TEAM REPTILE

Bomb Rush Cyberfunk

El juego es un sucesor espiritual de los legendarios juegos Jet Set Radio. Bomb Rush Cyberfunk captura con maestría las vibraciones y la estética de los juegos a los que rinde homenaje. Su historia de rebelión antisistema a través de los deportes extremos, el graffiti y el breakdance es la premisa más de mediados de la década de 2000, y si eres lo bastante mayor como para que te lo vendieran así de niño, la nostalgia es deliciosa.

La premisa del juego es bastante sencilla: te calzas unos patines, te subes a un monopatín o te montas en una bici BMX para moverte por una vibrante ciudad con el mayor estilo posible. Por el camino, provocas el mayor caos posible marcando y evitando a la policía en un (normalmente) trepidante juego del gato y el ratón.

Hay una historia, pero la verdadera diversión está en su banda sonora cargadas de bops y en la fantástica navegación del juego, que tiene una versión muy moderna de los controles clásicos de Jet Set Radio. Afortunadamente, todas las versiones del juego se ejecutan sin problemas, por lo que la plataforma es una cuestión de preferencias.

ELECTRONIC ARTS

Wild Hearts

Las versiones de PS5 y Xbox Series X funcionan perfectamente bien para este juego, pero los ports de Series S y PC son decididamente volátiles. Si tienes acceso a una PS5, una Series X o la suerte de un ganador de lotería y un PC capáz, Wild Hearts no es una experiencia que debas perderte.

Aunque es fácil descartar el juego como un intento de Koei Tecmo y EA de hacer un clon de Monster Hunter, Wild Hearts es mucho más que eso. Un ingenioso conjunto de armas fáciles de aprender y difíciles de dominar, encuentros bien elaborados y la intrigante mecánica de construcción Karakuri dan al juego un techo de habilidad que pondría celosa a la Capilla Sixtina.

La verdadera lástima de Wild Hearts es que es el primero de una serie de intentos de capturar la magia de los juegos Monster Hunter de Capcom que realmente se acerca. Por desgracia, EA y Koei Tecmo han abandonado los planes para futuros contenidos, pero el juego sigue ofreciendo cientos de horas potenciales de juego y merece la pena dedicarle tiempo.

The Game Awards The Game Awards 2023 se emite el 7 de diciembre de 2023.

Así que ahí lo tienes, un montón de juegos de 2023 que puede que no hayan sido merecedores de un premio en The Game Awards, pero que aún así pueden ofrecer una experiencia increíble.