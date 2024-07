Boku no Hero Capítulo 430: fecha de lanzamiento y posibles spoilers

Prepárate para llorar cuando el capítulo 430 de Boku no Hero ponga punto y final a esta historia de una década de duración.

El final de Boku no Hero o My Hero Academia es casi surrealista para los fans. El amado manga de Kohei Horikoshi ha entretenido e inspirado a los lectores durante años, enamorándolos con sus personajes bien escritos y la detallada construcción del mundo.

En esta historia de superhéroes, seguimos a Izuku Midoriya, alias Deku, en su empeño por convertirse en el héroe más grande como su ídolo All Might. Empieza desde abajo como un Quirkless antes de recibir One For All, el Quirk más fuerte del mundo. Después de todo lo que pasó, ahora queda ver la conclusión de la historia.

Fecha y hora de estreno de Boku no Hero Capítulo 430

El final de Boku no Hero se estrenará el domingo 4 de agosto de 2024 a las 17 horas de Europa.

Aquí tienes las fechas y horarios para España y otros lugares de Latinoamérica:

España : Domingo 4 de agosto de 2024 a las 17:00

: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 17:00 México : Domingo 4 de agosto de 2024 a las 10:00

: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 10:00 Argentina : Domingo 4 de agosto de 2024 a las 12:00

: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 12:00 Venezuela : Domingo 4 de agosto de 2024 a las 11:00

: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 11:00 Colombia: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 10:00

Los fans pueden leer el capítulo final en las plataformas oficiales de Shueisha, Manga Plus y Viz Media, en múltiples traducciones de forma gratuita.

Posibles spoilers de Boku no Hero 430

Boku no Hero comenzó su epílogo a partir del capítulo 424. Desde entonces, ya hemos conocido el destino de todos los personajes principales. Sin embargo, todavía hay algunas preguntas que necesitan respuesta. Como, ¿quién es el padre de Deku y por qué está ausente en toda la historia?

Quizá lo descubramos en el capítulo 430 de Boku no Hero. Pero la mayor pregunta ahora es: ¿recuperará Deku a One For All? Los fans han estado esperando para saberlo desde el capítulo 421, cuando se confirma que es Quirkless después de transferir One For All a Shigaraki.

Todo el mundo quiere que el mayor cambio de Deku se invierta y deje al chico tener su Quirk. Sin embargo, lo que pasará con él sigue siendo incierto en este momento. Pero podemos contar con que el capítulo 430 resolverá la cuestión de una vez por todas.

Aparte de Deku, también necesitamos más detalles sobre los demás estudiantes. El capítulo 424 reveló que, al igual que el chico de pelo verde, Bakugo ya no puede usar su Quirk tras perder el brazo. Puede que el capítulo final revele finalmente si el usuario de Explosion acaba superándolo.

Shoto y Ochako ya han completado sus arcos argumentales, así que puede que no haya muchas sorpresas por su parte. Pero podemos esperar que ellos, así como los otros estudiantes, aparezcan en el capítulo 430 de Boku no Hero.

Como muchos otros mangas shonen, puede haber un salto en el tiempo hacia el futuro en el que vemos a nuestros héroes ya adultos. Para entonces, se habrán convertido en verdaderos Pro Héroes. Sin duda será un asunto emocional para los lectores.

