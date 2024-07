Boruto Two Blue Vortex: ¿es Himawari el nuevo jinchuriki de Kurama?

En uno de los momentos más impactantes de Boruto Two Blue Vortex, Kurama se reencarna dentro de Himawari. Pero, ¿es Himawari la nueva jinchuriki de Kurama?

Boruto Two Blue Vortex trae de vuelta a Kurama en el capítulo 9. En la primera parte del manga, el zorro de nueve colas se sacrificó por el Modo Barión de Naruto. Después de eso, todos pensamos que Kurama se había ido para siempre.

Sin embargo, ya se ha establecido que las bestias con cola no pueden morir permanentemente. Así que, aunque el regreso de Kurama ha sido una sorpresa, la posibilidad siempre estuvo presente. Pero ¿es el Himawari el nuevo jinchuriki de Kurama?

¿Es Himawari el nuevo jinchuriki de Kurama en Boruto Two Blue Vortex?

Himawari no es el nuevo jinchuriki de Kurama. Según el zorro de nueve colas, son un solo cuerpo y alma en su lugar.

En el capítulo 10 de este manga, Kurama explica a Himawari que el núcleo de su vida apareció dentro de ella después de que su fuerza vital se extinguiera. Se trata de un incidente sin precedentes en la franquicia, y el zorro de nueve colas confiesa que ni él mismo lo entiende del todo.

Pero una cosa está clara: Himawari no es su recipiente. A diferencia de Naruto, Kushina y cualquier otro jinchuriki, Kurama no fue sellado dentro de la chica. En su lugar, nació de forma natural y, por lo tanto, es un ser único. Por eso Kurama aparece como su yo más joven tras su resurrección.

Esto convierte a Himawari en uno de los personajes más enigmáticos y poderosos de Boruto Two Blue Vortex. Es la única persona, aparte de los Shinju, que es una bestia con cola personificada. Eso significa que su ya inmenso potencial ha alcanzado nuevas alturas.

¿Cuáles son los poderes de Himawari?

Como forma humana de Kurama, Himawari es actualmente uno de los personajes más fuertes de Boruto Two Blue Vortex. Al menos, sobre el papel. Como es joven y no ha entrenado con él, aún no puede desplegar todo su potencial.

Pero aún así, muestra habilidades extraordinarias tras transformarse en su primer modo bestia con cola. Cuando se transforma, le crecen colmillos y uñas afiladas y tiene marcas similares a las de Naruto en la cara. Su pelo también cambia, fluyendo en el aire como las nueve colas de Kurama.

El hecho de que Himawari pueda transformarse en una forma diferente es la prueba más contundente de que no es una jinchuriki. Si lo fuera, habría necesitado un entrenamiento exhaustivo como los demás jinchuriki. Sin embargo, la transformación le viene instintivamente, ya que ella y Kurama son iguales.

Su forma de bestia con cola le otorga increíbles habilidades curativas, mucho mayores que las de Naruto. Con ellas, no sólo puede curarse a sí misma al instante, sino que también puede curar las heridas letales de los demás. Esto se ve cuando cura a Inojin después de que casi lo mata Jura.

La capacidad de regeneración de Himawari es tal que incluso Jura se sorprende. Cuando el Shinju la ataca sin descanso, ella se cura constantemente. Y aunque eso le salva la vida, también le consume una enorme cantidad de chakra. Por lo tanto, su curación es más bien un arma de doble filo, al menos en este momento.

La menor de los Uzumaki también tiene una enorme fuerza física en su forma de bestia con cola. Pero su técnica más fuerte es la bomba de la bestia con cola, un jutsu tan poderoso que hizo falta que Naruto se perdiera por completo ante Kurama para usarlo antes de que dominara su poder hacia el final.

La bestia bomba con cola de Himawari puede estar a la altura de la de Jura, que es la encarnación de las Diez Colas. Pero como aún es muy novata en su poder, no puede seguir durante mucho tiempo. Sin embargo, con el tiempo, se convertirá en una fuerza a tener en cuenta.

¡Y eso es todo!