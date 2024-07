Boruto Two Blue Vortex: ¿Inojin muere en el manga?

Boruto Two Blue Vortexl tiene 11 capítulos, pero ya ha puesto en peligro la vida de un personaje importante: Inojin Yamanaka. No obstante, hay cierta ambigüedad al respecto, lo que lleva a los lectores a preguntarse si realmente ha muerto en el manga.

Si bien el anime es importante, en el manga de Boruto Two Blue Vortex, secuela de Boruto: Naruto the Next Generations de 2016 que sigue la vida de Boruto después de que la gente lo olvide, se retoma la historia tres años después de los eventos de la primera parte.

En el capítulo 10 de Boruto Two Blue Vortex, suceden muchos eventos: Kurama regresa de la muerte, reviviendo uno de los mejores momentos de la serie y explicando su conexión con Himawari. Sarada tiene su oportunidad de brillar en un enfrentamiento de Chidori contra Hidari.

Mientras tanto, el nuevo Equipo 10 intenta proteger a Himawari de Jura, lo que lleva a la desgarradora posibilidad de la muerte de Inojin. Pero, ¿realmente muere en el manga o hay alguna esperanza de que sobreviva?

¿Inojin muere en el capítulo 10 del manga de Boruto Two Blue Vortex?

El capítulo 11 revela que Inoji sigue vivo.

SHUEISHA Acá vemos la brutal escena que preocupó a muchos.

En el Capítulo 10, Jura está decidido a devorar a Himawari para obtener el chakra de Bijuu que percibe dentro de ella. Mientras Inojin intenta proteger a Himawari del Árbol Divino personificado, es atravesado por una rama invocada por Jura.

La escena es grotesca, con el ninja atrapado en la rama afilada y sangrando. Dado el tipo de ataque que recibe, es evidente que sus órganos vitales han sido dañados, dejando muy pocas probabilidades de supervivencia.

El capítulo no muestra si Inojin realmente muere, ya que termina antes de que pierda el conocimiento. Sin embargo, en el Capítulo 11 de Boruto Two Blue Vortex se revela que sigue con vida.

¿Inojin sobrevive en Boruto Two Blue Vortex?

Inojin sobrevive al golpe letal de Jura en el capítulo 11 de Boruto Two Blue Vortex.

Cuando Himawari entra en su primer modo Bijuu, desbloquea muchos de los poderes de Kurama, incluyendo una asombrosa capacidad de regeneración que puede curarla a ella y a otros. Gracias a esto, logra sanar las heridas de Inojin lo suficiente como para salvarlo de la muerte.

Sin embargo, la joven Uzumaki revela que, aunque la herida parece completamente curada por fuera, no lo está por dentro. Inojin aún necesita atención médica para sobrevivir. Por eso, pide a Shikadai y Chocho que lo lleven al hospital mientras ella enfrenta a Jura.

Gracias a la habilidad de Himawari, Inojin sobrevivirá. Pero aún no ha recuperado la consciencia. Así que pasará mucho tiempo antes de que pueda luchar de nuevo. Por ahora, su supervivencia es suficiente para nosotros.

