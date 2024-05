El capítulo 261 de Jujutsu Kaisen hace que la muerte de Gojo sea aún más trágica

Los spoilers del capítulo 261 de Jujutsu Kaisen incluyen un giro en la trama que hace que la muerte de Gojo sea aún más trágica y acá te explicamos por qué.

Satoru Gojo, el querido hechicero del anime y manga, Jujutsu Kaisen, siempre ha sido considerado el más poderoso, pero la batalla con Sukuna demostró lo contrario. Su muerte, confirmada en el capítulo 236, dejó a los fans con sentimientos encontrados y desató teorías sobre su posible regreso, aunque el manga nunca lo insinuó.

La lucha contra Sukuna sigue, con los hechiceros continuando sus sacrificios o derrotas ante esa poderosa entidad. Todo ayuda a Yuji en la lucha contra el villano. Aunque la batalla es increíble, el desenlace del capítulo 260 dejó al fandom destrozado. Mientras todos discuten la posibilidad del regreso de Gojo, el capítulo 261 del manga ha revelado un detalle que hace que la muerte de Gojo sea aún más trágica.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

¿Qué pasa en el capítulo 261 de Jujutsu Kaisen?

El capítulo 261 de Jujutsu Kaisen presenta a Yuta Okkotsu apoderándose del cuerpo de Gojo utilizando la técnica de Kenjaku.

El “fantasma” del más fuerte, mencionado en el capítulo 260, no es otro que Yuta en el cuerpo de Gojo. Sukuna tarda un minuto en darse cuenta y reconoce la determinación de Yuta. El capítulo también incluye una escena retrospectiva en la que Yuta explica a todos por qué tiene que convertirse en un monstruo como Gojo.

Después de que Gojo sale del Reino de la Prisión y descubre el caos posterior a Shibuya causado por los altos cargos, los elimina a todos. Aunque muchos especularon que había sido Kenjaku u otra persona, el capítulo 261 revela que fue Gojo quien mató a los altos mandos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Apoderarse de un cuerpo fallecido y utilizar sus poderes se considera tabú, ya que Kusabake dice que es inhumano. Sin embargo, Yuta está dispuesto a abandonar su humanidad por la victoria. Hakari le dice que no recurra a este método a menos que todos hayan sido aniquilados. Yuta resulta herido de muerte en su lucha con Sukuna, pero llega a tiempo al laboratorio de Shoko. Como estaba previsto, recurren al último recurso. No está claro si Yuta sobrevivirá a esto o no.

Yuta puede copiar cualquier técnica durante cinco minutos, pero no sabe qué ocurrirá cuando se acabe su tiempo. También existe la posibilidad de que tenga que vivir en el cuerpo de Gojo para siempre una vez que se acaben los cinco minutos. Así pues, los hechiceros no sólo se encuentran en la recta final de la lucha, sino que también están apurados de tiempo. El capítulo termina con Yuta y Sukuna listos para usar sus expansiones de dominio.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿La muerte de Gojo en Jujutsu Kaisen asegura la victoria del hechicero?

Gojo debilitó considerablemente a Sukuna en la batalla de los más fuertes. Sukuna no tiene suficiente Energía Maldita para abrir un dominio y no puede usar la Técnica de Maldición Inversa. Aun así, los hechiceros no logran derrotarlo.

Yuta ya había planeado usar el cuerpo de Gojo, pero a Gojo no le importaba qué sucediera con su cuerpo después de morir, y no esperaba perder. Las Llamas Divinas de Sukuna casi matan a todos, y Todo logra salvarlos a tiempo, excepto a Choso y Yuji.

Incluso con la unión de Yuji y Todo, no logran derrotar al monstruo. Sukuna está llegando a su límite debido a la prolongada batalla y al número de Contratos Vinculantes que ha hecho. Así, Yuta decide usar el cuerpo de Gojo, lo cual, aunque trágico, podría ser la clave para la salvación. No se sabe qué ocurrirá, pero está dispuesto a arriesgarlo todo para derrotar a Sukuna.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Yuta ahora posee los Seis Ojos y el Sin Límite de Gojo, y también puede abrir el dominio de Gojo. Esto podría ser suficiente para cambiar la situación. Es probable que Sukuna esté llegando al final de su juego en el manga y luego en el anime.

La muerte de Gojo es más trágica tras este detalle del capítulo 261 de Jujutsu Kaisen

Meses después de su muerte, la serie revela que los hechiceros planearon todo en torno a la posibilidad de que Gojo perdiera. Los hechiceros se oponen a que Yuta tome el cuerpo de Gojo. Sin embargo, Yuta expresa su determinación de convertirse en un monstruo porque Gojo también se vio obligado a serlo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La carga de Gojo, como el más fuerte, hacía que los demás no pudieran entenderle. Tenía que ser el más fiable, actuando siempre en tiempos de crisis sin contar con los demás. Incluso en Shibuya, luchó solo contra todos mientras los demás estaban a la espera y con la orden de no hacer ningún movimiento a menos que Gojo fuera derrotado.

En el pasado, mató a Geto y a los superiores por su responsabilidad como el más fuerte. Aunque sus alumnos se preocupan por él, el capítulo sugiere que Yuta le comprendía más que nadie. Sin Gojo, Yuta es el hechicero más fuerte que tienen. Y por eso Yuta soporta ahora la misma carga que Gojo. No dudó en abandonar su humanidad, igual que Gojo desechó la suya hace mucho tiempo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

CRUNCHYROLL Es muy triste pensar que tal vez nunca volveremos a ver a Gojo.

En el capítulo 261 de Jujutsu Kaisen, se presenta una escena conmovedora entre Gojo y los estudiantes de segundo curso. Aunque el manga no había mostrado su interacción con ellos después de su desprecintado, este flashback lo compensa. Mientras camin con todos los alumnos de segundo curso, Gojo le aconseja a Yuta que trabaje en su energía maldita.

Una vez allí, Gojo les pide a todos que se vayan para no presenciar una escena sangrienta, pero se niegan, expresando su deseo de apoyarlo en ese momento difícil. A pesar de su resistencia, Gojo reconoce que no puede evitar convertirse en un monstruo, especialmente después de lo ocurrido con Geto.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esta escena profundiza en el trauma de Gojo y su lucha por superarlo. Aunque se ha centrado en el entrenamiento en el instituto como una forma de enfrentar su pasado, todavía anhela salvar el mundo del Jujutsu. Aunque la serie no muestra la reacción de todos tras la muerte de Gojo, sus alumnos demostraron su apoyo de la mejor manera posible.

Y ahora ya lo sabes, es realmente bastante trágico haber tenido que haber despedir a este querido personaje. Si eres un fan del anime, no te pierdas nuestro artículo de mejores animes como Jujutsu Kaisen o todos los artículos de películas y series que hemos hecho.

El artículo continúa después del anuncio.