My Hero Academia tiene varias películas disponibles, pero el orden y la cantidad pueden ser confusos. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

El querido manga de Kohei Horikoshi, My Hero Academia, es uno de los títulos más destacados del shonen de nueva generación. Tras debutar en 2014, la serie se ganó el corazón de millones de personas a lo largo de la última década. Su popularidad aumentó aún más en 2016, cuando se convirtió en un anime de superhéroes.

Ahora, la franquicia añadirá otra película a su colección así que ¿cuántas películas de My Hero Academia hay? y ¿en qué orden mirarlas?

My Hero Academia: ¿Cuántas películas hay?

Actualmente, My Hero Academia tiene cuatro películas: My Hero Academia Dos Héroes, My Hero Academia El Despertar de los Héroes, My Hero Academia Misión Mundial de Héroes y My Hero Academia You’re Next.

De estas cuatro, las tres primeras ya se estrenaron y My Hero Academia: You’re Next es una de las próximas películas de anime de 2024. La película se estrenará el 2 de agosto de 2024 en Japón. Pero aún no se anunciaron sus fechas de estreno en todo el mundo.

La primera película de My Hero Academia es Dos Héroes. Se estrenó en 2018, tras la tercera temporada de la serie. La trama de la película sigue a los estudiantes de la clase 1-A mientras van a un festival de superhéroes en la isla I-I durante sus vacaciones de verano.

La siguiente es El Despertar de los Héroes, que se estrenó en 2019. Cronológicamente, esta película se sitúa entre dos partes de la Temporada 4. Los acontecimientos tienen lugar después de que los estudiantes de la Clase 1-A obtengan sus Licencias de Héroe Provisionales y antes del incidente de Eri y Overhaul.

La tercera película es Misión Mundial de Héroes. Se estrenó en 2021 y actualmente es la película más taquillera de la franquicia. Tiene lugar a mediados de la quinta temporada y muestra a una secta que intenta destruir la sociedad de superhéroes.

Por último, You’re Next será la entrega más nueva de las películas de la saga. Está ambientado en el Dark Hero Arc, es decir, en la última mitad de la sexta temporada. El tráiler muestra a Deku y sus amigos luchando contra un nuevo villano que parece una versión malvada de All Might.

¿Cómo mirar las películas de My Hero Academia?

La primera película puedes encontrarla en Netflix, mientras que El Despertar de los Héroes está disponible en Prime Video.

Sin embargo, si quieres encontrarlas todas, puedes recurrir a Crunchyroll.

¿Son canon las películas de My Hero Academia?

Al contrario de la creencia popular, las películas de My Hero Academia se consideran canon. Aunque ninguna de las tramas de las películas se cruza con la historia principal, algunos personajes de las películas aparecen en el manga, sobre todo durante el Arco de la Guerra Final.

Melissa Shield, de la primera película, Mahora y Katsuma Shimano, de la segunda, y Rody Soul, de la tercera, aparecen viendo la retransmisión de la guerra en el capítulo 384. Antes de ellos, el villano de Heroes Rising, Nine, hace un cameo en el capítulo 222.

Aunque ninguno de ellos o sus historias tienen ningún impacto en la trama principal de My Hero Academia, su aparición en el manga todavía los hace parte del canon.

