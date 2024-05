¿Es My Hero Academia 424 el último capítulo del manga?

El título del capítulo 424 de My Hero Academia es “Epílogo”, ¿significa que este es el último capítulo del manga?

El manga My Hero Academia cumplió recientemente 10 años de serialización. A este logro le siguió el anuncio de su inminente final. El manga terminó su arco anterior, el Arco de la Guerra Final, en el capítulo 423, con la derrota de All For One y Shigaraki.

Los spoilers del capítulo 424 de My Hero Academia sorprendieron al revelar que el título del capítulo es “Epílogo”. Esto hizo que el fandom se pregunte si el nuevo capítulo es el final del manga. Pero, ¿es realmente así?

My Hero Academia 424: ¿es el último capítulo del manga?

My Hero Academia 424 no es el último capítulo del manga.

Aunque el título del capítulo puede resultar confuso, al manga aún le queda camino por recorrer antes de cerrar definitivamente la historia. La primera pista es que el capítulo 424 no se anuncia como el último de My Hero Academia.

Esto significa que hay más capítulos en camino. Como mínimo, habrá uno más después del 424. Esto también tiene sentido porque el nuevo capítulo, a pesar de su título, no da realmente un cierre adecuado a sus personajes.

Aunque el capítulo confirma lo que le ocurrió a Shigaraki tras el final de la guerra, no revela nada concreto sobre One For All. Del mismo modo, el capítulo concluye el arco de redención de Bakugo con su declaración de querer competir con Deku para siempre, pero no nos revela nada sobre otros personajes importantes como Shoto y Ochako.

Todo lo que muestra el capítulo 424 son las secuelas del final de la guerra. Japón está desorganizado y los Pro Héroes de otros países llegan para ayudarles. La mayoría de los que lucharon en la guerra están terriblemente heridos y hospitalizados. Vemos a Bakugo, Deku y All Might. Aún se desconoce qué les ocurrió al resto.

Viendo los acontecimientos del capítulo 424, es obvio que el nuevo capítulo es más el desenlace que el epílogo propiamente dicho. Esto significa que el verdadero epílogo llegará con el tiempo.

Deku también lo insinúa al decir en su monólogo que necesitan ir más allá y crear un futuro brillante. Sin embargo, la mayor insinuación de que el capítulo 424 de My Hero Academia no es el último viene del propio creador del manga, Kohei Horikoshi.

“Las convenciones de escritura dicen que la conclusión de una historia debe ser corta, pero este no es el tipo de manga que puede terminar inmediatamente después de que terminen los combates“, comentó el autor a la salida del capítulo 424, “así que seguiré un poco más. Volvemos al título.”

Aunque estemos cerca del final del manga, aún no llega.