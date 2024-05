One Piece: los fans de Sanji están molestos por este cambio del episodio 1105

El episodio 1105 del anime de One Piece hizo un cambio que no estaba en el manga y los fans de Sanji no están nada contentos.

El arco Egghead de la Saga Final está desarrollándose simultáneamente tanto en el anime como en el manga de One Piece. Aunque el manga está acercándose al clímax, el anime sigue ofreciendo momentos emocionantes por descubrir.

Toei Animation realizó cambios en una escena de Sanji en el episodio 1105, lo que desató la molestia de algunos fans. Algunos espectadores consideran que las modificaciones no son tan significativas, pero los seguidores de Sanji están decepcionados por lo que perciben como un sesgo continuo por parte de Toei.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Además, se sienten frustrados por la aparente disparidad en el enfoque entre Zoro y Sanji en ciertos momentos, como en las luchas contra el Rey y la Reina. Aunque ambos personajes tienen un protagonismo similar en el manga, parece que el anime da más protagonismo a Zoro, eclipsando en ocasiones a Sanji.

En el último episodio, se muestra a Sanji actuando con lentitud en una situación de rescate, lo que parece ignorar su habilidad para moverse con la velocidad del rayo.

En el manga, el rayo no golpea a Edison porque Sanji llega allí muy rápido. Después aterriza junto a Zoro, pero eso se excluyó. Además, Franky no estaba en la escena original. Mientras tanto, a algunos también les molesta que Franky salve a Lilith porque ella realmente puede volar, así que nunca hay necesidad de que otra persona la salve de caerse.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El anime añade un montón de escenas extra para que el ritmo sea lento, y no se ponga a la altura del manga. Sin embargo, la raíz del problema es que Sanji es extremadamente rápido, incluso más que Zoro. Aun así, en el anime tarda un minuto entero en llegar.

Aunque salva a Edison, éste sigue siendo alcanzado por la luz. Aunque en el manga Zoro y Sanji siempre tienen una fuerza relativa, este tipo de escenas pueden restar importancia a Sanji.

Un fan comentó: “Los fans de Sanji han estado decepcionados con cómo tratan a Sanji en general, así que esto no es realmente nuevo“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Definitivamente tienen algo contra Sanji“, coincidió otro fan. “Primero las escenas de relleno contra s-shark y ahora esto… probablemente también encontrarán la forma de arruinar sus hazañas contra Kizaru y Saturno“.

Otros también destacaron que va más allá de estas escenas de relleno, como explicó un fan: “Ni siquiera es eso. Es el hecho de que hayan hecho que Sanji parezca tan lento. Tarda como un minuto entero después de la explosión del episodio en coger a Edison. En el manga, Lilith apenas tiene tiempo de hablar antes de que Sanji esté en el suelo“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Algunos fans de One Piece, que no tienen a Sanji como favorito, también expresaron su opinión al respecto. Uno comentó: “Ni siquiera soy fan de Sanji, pero eso es decepcionante; los prejuicios arruinan muchos momentos cruciales del manga a lo que pretendían originalmente. Por eso me entusiasma la producción del estudio WIT.”

“Soy fan de Zoro y me sentí como si me hubieran engañado, LMAO. No entiendo por qué no lo muestran tal y como sucedió“, compartió otro usuario.

Sin embargo, parte de la comunidad cree que no es para tanto. Uno de ellos dijo: “A ver si lo entiendo. Una gran compañía de animación que realiza múltiples animes con sus propios personajes. Decide dedicar su tiempo a perjudicar a un personaje ficticio haciendo un mal retrato de Sanji. ¿Creéis que Toei tiene esa cantidad de tiempo?“

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los fans de One Piece son muy apasionados y por esto es que estos cambios no suelen agradar a muchos. Recuerda que para más información sobre tus animes favoritos, en Dexerto ES tenemos una sección dedicada a ellos que no te puede perder.