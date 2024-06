One Piece: el capítulo 1117 da a los fans la pelea que estaban esperando

Luego de na pausa, el capítulo 1117 de One Piece llega y le da a los fans la pelea que tanto estaban esperando. Sigue leyendo para que sepas a qué nos referimos.

El mensaje transmitido por Vegapunk en el manga de One Piece ha desatado el caos a nivel mundial, ya que algunas personas creen en sus afirmaciones sobre el Siglo Vacío, mientras que otros permanecen escépticos. Mientras tanto, los Gorosei están ocupados luchando contra piratas en Egghead y tratando de detener la transmisión.

A pesar de que Vegapunk revela muchos secretos relacionados con el Siglo Vacío en su mensaje, Rayleigh no parece estar conforme con ello. De hecho, el capítulo 1116 sugiere que Rayleigh no desea que Vegapunk revele nada.

Advertencia: Este artículo contiene spoilers del próximo capítulo 1117 de One Piece.

¿Cuál es la pelea que veremos en el capítulo 1117 de One Piece?

De acuerdo a las filtraciones, Zoro y Nusjuro lucharán en el capítulo 1117 de One Piece. Dado que Nusjuro también es un espadachín, los fans llevan esperando que el dúo se enfrente desde que Gorosei llegó a Egghead. Sin embargo, el primero en cruzarse con Nusjuro es Sanji.

Pero el próximo capítulo satisface a los fans al ser testigos de su esperada batalla. Los Gorosei son increíblemente fuertes, y no está claro cómo alguien puede herirlos. Mientras tanto, cuando Zoro y Nusjuro cruzan sus espadas, el villano reconoce la hoja kitetsu de Zoro.

Además de eso, Los Cinco Ancianos logran interrumpir la transmisión después de que el Gigante de Hierro es atacado. Estaban resguardando el caracol de comunicaciones negro, pero los villanos cortaron el mensaje en el momento más crítico.

Luego de esto los fans del anime están impacientes por conoce más y han expresado sus opiniones en diversas redes sociales como X o Reddit.

Lo cierto es que los fans de One Piece estarán totalmente emocionados ¿y quién no? Y esto es todo lo que tienes que conocer. Recuerda que en Dexerto ES hacemos una amplia cobertura de otras series de anime como My Hero Academia, Jujutsu Kaisen y películas y series.

