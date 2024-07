One Piece Capítulo 1120: fecha de estreno y posibles spoilers

Manga Plus

El manga de One Piece ha revelado por fin los poderes del Gigante de Hierro al romper el colmillo de Warcury, así que esto es lo que necesitas saber sobre el capítulo 1120 de One Piece.

En el capítulo 1119 del manga de One Piece, Gorosei confirma que la forma de Bonney es falsa. Además, Luffy se transforma en un globo gigante cuando Mars le ataca. Como ya ha luchado contra Gorosei, sabe que se regeneran al instante.

El manga, al que aún le faltan unos meses para el arco Elbaf, sorprendió a los fans al revelar el nombre de Iron Giant. No solo descubrimos que se llama Emet, sino también que hizo una promesa con Joyboy, que debe cumplir en esta era.

Fecha y hora de estreno de One Piece Capítulo 1120

Como no hay descanso esta semana, el capítulo 1120 de One Piece se publicará el domingo 7 de julio de 2024 a las 17:00 hora peninsular española. Puedes leer los últimos capítulos gratis en Manga Plus.

Estos son todos los horarios del estreno:

11:00 hora del Este

16:00 hora británica

17:00 hora europea

20:30 hora india

23:00 hora filipina

Posibles spoilers de One Piece 1120

El capítulo 1120 de One Piece revelará las consecuencias del ataque de Emet a Warcury. Hasta ahora, es el único que ha causado daños graves a un Gorosei. Sin embargo, no está claro cuál fue la causa. No sólo tienen regeneración instantánea, sino que Warcury tiene la mayor durabilidad.

Los Sombrero de Paja no pueden escapar a Egghead sin quitarse a Gorosei de encima. Además, Bonney se queda rápidamente sin resistencia tras usar la forma de Nika durante unos segundos. Es poco probable que pueda adoptar esa forma pronto.

Además, Zoro y Jimbei se enfrentan a Nusjuro, pero es poco probable que puedan hacer mucho daño juntos. Por eso, en el próximo capítulo, la tripulación volverá a intentar reunirse en un lugar y salir de Egghead.

Los spoilers suelen salir unos días antes de la fecha oficial de estreno del capítulo. Actualizaremos este espacio en cuanto tengamos más información sobre el capítulo 1120 de One Piece.

