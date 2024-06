One Piece: se revelan los verdaderos sentimientos entre Zoro y Sanji

En One Piece, Sanji y Zoro se han tenido una especie de odio desde que se conocieron, pero, ¿realmente se llevan tan mal?, un nuevo capítulo revela sus verdaderos sentimientos y acá conocerás todos los detalles.

A diferencia de la mayoría de los shonen, One Piece no tiene a su protagonista envuelto en una intensa rivalidad.

En cambio, el tropo de la rivalidad del anime y manga se representa a través de los compañeros de tripulación de Luffy: Zoro y Sanji. Como los dos miembros más fuertes de los Piratas del Sombrero de Paja después del capitán, su competencia ha existido desde que se conocieron

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Las rivalidad entre Zoro y Sanji es constante. Sus personalidades son muy diferentes y nunca pierden la oportunidad de insultarse mutuamente. Mientras Zoro se burla de la tendencia de Sanji a enamorarse de todas las mujeres que conoce, el chef a menudo regaña al espadachín por su escaso sentido de la orientación.

Incluso se llaman por sobrenombres. Pero sin duda, la principal razón de su competencia se debe a quién tiene la recompensa más alta por su captura.

A pesar de todo esto, existe un sentimiento de camaradería y respeto entre ambos. Aunque esto no se muestra con frecuencia, su amistad se revela en momentos sutiles. Sin embargo, la nueva revista de One Piece deja claro que, en el fondo, se respetan mutuamente.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque no se trata de la serie, la revista número 18 de One Piece se estrenó el pasado 4 de junio de 2024. Esta giraba en torno a “las alas” del futuro Rey de los Piratas, es decir, Zoro y Sanji.

El último volumen revela muchos detalles interesantes sobre los personajes, y en este número también se incluye la nueva novela de Zoro.

En la revista se revelan los verdaderos sentimientos que se tienen Zoro y Sanji que si bien no son explícitos, sus acciones los delatan: Zoro siempre se alegra y come emocionado cada vez que Sanji cocina.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

También reconoce la fuerza de Sanji y sabe que el chef rubio va a proteger a todos cuando sea necesario. A pesar de que se queja constantemente, en el fondo se preocupa por Sanji.

Sanji, por otro lado, tiene mucho respeto por el sueño de Zoro. En Thriller Bark, estaba dispuesto a sacrificarse para proteger el sueño del espadachín y al resto de sus compañeros de tripulación. Además, es una de las pocas personas que conoce la verdad sobre el sacrificio de Zoro ese día.

También reconoce la fuerza y el compromiso del espadachín, sabiendo que Zoro lucha por sus compañeros a costa de su propia vida, como se vio en Arlong Park. Debido a su inmensa confianza en el espadachín y en su habilidad, Sanji confía sus “preciadas” damas a su rival.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Puede que la rivalidad entre Zoro y Sanji sea usado como un recurso cómico en One Piece, pero los supuestos celos y “odio” que sienten ambos es solo orgullo porque lo cierto es que ambos se quieren, se respetan y se protegen mutuamente.

Y esto es todo, si te ha gustado no dejes de leer más artículos sobre One Piece, como los personajes más fuertes de cada arco o las historias de personajes más tristes. Además, ten en cuenta que hacemos cobertura de las películas y series más sonadas del momento y que no te puedes perder.

El artículo continúa después del anuncio.