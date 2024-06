Jujutsu Kaisen: la teoría de Yuji que tiene a los fans en shock

A los fans de Jujutsu Kaisen les gusta teorizar, es por esto que una nueva teoría sobre Yuji ha surgido y tiene a todos en shock. Sigue leyendo para conocer de qué se trata.

Mientras la anticipación por el anime sigue en aumento, el manga de Jujutsu Kaisen está acercándose al final del Arco de la Batalla Siniestra. Este arco tuvo sus inicios en el Capítulo 222 y presentó la batalla entre Sukuna y Kenjaku. Luego de mucha acción, estos hechiceros están muy cerca de la victoria.

Yuta usó el último recurso cuando se encuentra a las puertas de la muerte y se apodera del cuerpo de Gojo. Algunos fans creen que es un camino normal para un hechicero, ya que siempre se ven obligados a renunciar a su humanidad.

Sin embargo, otros creen que es una falta de respeto hacia Gojo, sobre todo porque es su alumno quien se apodera de su cuerpo. El cambio de cuerpo siempre ha sido habitual en Jujutsu Kaisen. Sin embargo, la nueva teoría de fans plantea algo bastante interesante que relaciona al protagonista, Yuji Itadori.

Son muchos los fans quienes creen que Yuji puede llegar a cambiar de bandos si se llega a enterar de la verdad. Pero el protagonista no está libre de culpa, ya que cometió un acto inmoral al comerse las Pinturas de la Muerte. Entonces, si bien estaría conmocionado y disgustado por lo que hizo Yuta, es por una razón: su preocupación tanto por Yuta como por Gojo.

“¿Por qué este mismo concepto es tendencia en Twitter y TikTok? Es una teoría estúpida que no tiene ningún sentido. Yuji no se está convirtiendo en un villano. Si alguien lo hace, será Megumi, pero dudo que eso ocurra“, dice un fan.

Otro fan comentó en X sobre esta teoría de Jujutsu Kaisen que involucra a Yuji diciendo: “Yuji se angustiará, pero no creo que odie a Yuta. Puede desaprobarlo, pero no es tan egoísta como para no darse cuenta de que esa decisión no se tomó por capricho y tuvo mucho peso emocional en Yuta.“

“Los fans de Jujutsu Kaisen harán lo que sea para caracterizar mal al reparto. Sin duda, Yuji entendería por qué Yuta tomó las medidas que tomó, teniendo en cuenta que Yuji es el que mejor entiende hasta qué punto Sukuna es una amenaza para la humanidad y lo importante que es detenerlo de inmediato“, comenta otro sobre la teoría de Yuji de Jujutsu Kaisen.

El próximo capítulo presentará el enfrentamiento entre Yuta y Sukuna. Ahí conoceremos si esta teoría se cumplirá o no. También podrás conocer más información sobre el estreno y los spoilers del capítulo 262 de Jujutsu Kaisen en Dexerto ES.

