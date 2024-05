Jujutsu Kaisen: ¿regresará Gojo en el Manga?

¿Regresará Satoru Gojo al manga de Jujutsu Kaisen? Todo parece indicar que sí pero no está confirmado, esto es lo que sabemos.

Mientras la espera por la temporada 3 del anime de Jujutsu Kaisen continúa, los fans se han obsesionaron con la posibilidad del regreso de Gojo en el manga.

Y es que luego de su muerte en el Arco de la Batalla en Shinjuku, no tardaron en aparecer las teorías hablando de su regreso, y todo esto parece haber cambiado con el capítulo 260.

¿Regresará Gojo en el manga de Jujutsu Kaisen?

Cuidado: spoilers de Jujutsu Kaisen 260 a continuación

Según los spoilers del capítulo 260 de Jujutsu Kaisen, Sukuna ve la silueta de Gojo.

El capítulo del manga sigue principalmente a Yuji y Todo luchando contra Sukuna. También descubrimos más sobre los poderes de Todo y su crecimiento durante este tiempo. Sukuna, que ya está muy debilitado, es superado por Todo.

Yuji encuentra una oportunidad para descargar un Black Flash sobre Sukuna y empieza a desgarrarle desde el pecho. Sukuna intenta expandir su dominio de nuevo. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, ve la silueta de Gojo de pie y mirándole.

Su aspecto es similar al que tenía contra Toji tras perder el primer asalto. El capítulo termina con un insano cliffhanger, con el comentario del editor que dice: “Esos ojos son inconfundibles“.

Pero, el capítulo 260 de Jujutsu Kaisen no confirmó del todo la vuelta de Gojo.

Volviendo a su muerte en Shinjuku, lo vimos cortado a la mitad, pero muchos fans coincidieron en que no terminó de morir principalmente por lo mismo que sucedió en la primera batalla con Toji: no le cortó la cabeza.

Tan pronto como Gojo murió, Ui Ui y Kirara llevaron su cuerpo a Shoko, dando a los fans otro rayo de esperanza para su regreso. Sin embargo, la Técnica Maldita Inversa no puede resucitar a los muertos.

El Rey de las Maldiciones ha luchado contra casi todo el elenco principal, incluso contra hechiceros fuertes como Gojo, Yuta, Higuruma, Yuji, etc. Además, ha estado usando Votos Vinculantes constantemente, lo que significa que tiene que sacrificar algo para obtener tanto poder.

De ahí que el Rey de las Maldiciones sea significativamente más débil a pesar de haber recuperado parte de su poder con Relámpago Negro. Yuji también se aseguró de que Sukuna no pudiera recuperar la potencia de su Técnica Maldita Inversa. Por lo tanto, lo más probable es que Sukuna esté recordando a su mayor adversario cuando está a las puertas de la muerte. En cualquier caso, sólo se confirmará en el capítulo 261.

¿Es posible entonces el regreso de Gojo en el manga de Jujutsu Kaisen?

Físicamente, es difícil que Gojo regrese. Es probable es que Sukuna haya visto un fantasma o alucinado.

Aparte de la muerte fuera de pantalla, el final de Gojo tiene sentido. La escena del aeropuerto tiene lugar en el limbo, donde Gojo habla sin tapujos delante de Geto y los demás. Admite que es más débil que Sukuna y que se divirtió.

Gojo estaba en la cima del mundo del Jujutsu, pero sentía que nadie podía entenderle. Dice que quiere a todo el mundo y que ahora no se siente solo. Sin embargo, seguía trazando una línea frente a los demás.

También explicó que lo dio todo porque quería que Sukuna supiera que era divertido. Hay un breve panel en el capítulo 236 que dice: “Lo más fuerte. La soledad que sigue. El que te enseñará sobre el amor es…”

Gojo intentó llegar hasta Sukuna y decirle que estaba satisfecho tras luchar contra él, pero no pudo. Aparte de lamentar que Geto no estuviera allí para animarle antes del combate, a Gojo no le importó la forma en que murió. Así que sería injusto que volviera después de decir todo eso. Además, el capítulo 260 llama específicamente “fantasma” a Gojo, lo que significa que Sukuna está alucinando.

De todas maneras, tendremos que esperar a la próxima semana cuando se lance el Capítulo 261 para saberlo. Si quieres ver más contenido de Jujutsu Kaisen, puedes ver los 10 momentos más polémicos.

