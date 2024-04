Jujutsu Kaisen: las 10 teorías de fans más raras

Las teorías de los fans suelen adentrarse en los rincones más profundos de la historia, pero estas teorías sobre Jujutsu Kaisen podrían ser las más extrañas de todas y acá te las vamos a presentar.

El emocionante manga de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen, ha capturado la atención de los fans con su sistema de poderes y personajes complejos e intrigantes.

Como en cualquier otro anime, los seguidores de JJK también elaboran sus propias teorías para explorar los aspectos más profundos de la historia y las preguntas sin respuesta. Sin embargo, estas diez teorías de Jujutsu Kaisen son demasiado extrañas para convertirse en canon.

¡Advertencia: este artículo contiene spoilers del manga!

1. Gojo sacrificará a Seis Ojos

CRUNCHYROLL

La teoria proviene del segundo opening de la temporada 1 de Jujutsu Kaisen, donde vemos a Gojo algo ciego de un ojo. El sacrificio significaba que usaría un Voto Vinculante para derrotar a un villano (probablemente Sukuna). La teoría sigue circulando incluso meses después de la muerte de Gojo. Algunos de los PV del manga también hacen hincapié en el ojo de Gojo. Sin embargo, si nos fijamos bien en la imagen de arriba, la única razón por la que un ojo parece diferente es por la luz que lo ilumina.

2. Kenjaku mató a Rika

CRUNCHYROLL

Rika murió a los 11 años en un brutal accidente de coche. El manga nunca reveló quién la mató realmente, por lo que los fans creyeron que Kenjaku la habría matado en un elaborado plan. Sin embargo, en aquel momento, Kenjaku no se había apoderado del cuerpo de Geto, y su cuerpo anterior (probablemente Kaori Itadori) no tenía ninguna relación ni con Yuta ni con Rika. Rika era sólo una chica normal que no provenía de un linaje de hechiceros. En cuanto a que Kenjaku quisiera que Yuta maldijera, Rika tampoco tiene nada que ver, ya que nunca se benefició de ello.

3. Yuji es el dedo de Sukuna

Crunchyroll

Todos los dedos de Sukuna estaban contados excepto el último. No fue hasta hace poco que la batalla contra el más fuerte reveló que Yuta se comió el último dedo. Sin embargo, la teoría sugería que debido a que Yuji y Sukuna tienen un aspecto similar y por varias otras razones, Yuji es en realidad el último dedo de Sukuna.

4. Yuji se comerá el Reino de la Prisión para conseguir los poderes de Gojo

Crunchyroll

Gojo estuvo sellado durante mucho tiempo, por lo que los fans ya se impacientaban pensando en su regreso. Parecía imposible detenerlo. En medio de todo eso, surgió la teoría de que Yuji se comería el Reino de la Prisión y obtendría los poderes de Gojo. Esto le ayudaría a derrotar a los villanos. Sin embargo, conociendo a Yuji, lucharía hasta su último aliento para salvar a la gente que le importa. Por lo tanto, esta es claramente una de las teorías más extrañas de Jujutsu Kaisen.

5. Sukuna se comió a su gemelo

Manga Plus

Esta puede ser una de las teorias mas antiguas del Jujutsu Kaisen. Tiene su origen en la idea de que Sukuna tenía cuatro brazos y dos cabezas. Sin embargo, Gege sacó la referencia de la antigua mitología japonesa de “Ryomen Sukuna“, que tenía dos pares de brazos y dos pares de piernas, y cada par estaba en la parte delantera y trasera del cuerpo. La palabra “Ryomen” también significa dos caras.

6. El abuelo de Yuji lo maldijo

Crunchyroll

Las últimas palabras del abuelo de Yuji fueron para que éste utilizara su fuerza para proteger a los demás. Yuji pronto se vio envuelto en el mundo del Jujutsu Kaisen y ha estado sufriendo desde entonces. Sin embargo, una teoría sugiere que su abuelo procede de una estirpe de hechiceros.

Esas últimas palabras se convirtieron en una maldición, al igual que Yuta maldijo involuntariamente a Rika. Sin embargo, no hay confirmación de que el padre y el abuelo de Yuji tengan energía maldita. Por otro lado, Kaori Itadori tenía una poderosa técnica.

7. Tengen era la esposa de Kenjaku

MANGA PLUS

El Maestro Tengen es una figura importante en el mundo del Jujutsu, mientras que Kenjaku es uno de los peores villanos. Ambos han existido durante más de un milenio. En las últimas partes de la historia se revela que Tengen es una mujer. Ambos fueron incluso amigos en la antigüedad. Sin embargo, algunos fans creen que hay más en su relación de lo que Gege Akutami ha revelado hasta ahora.

8. Gojo regresará con la ayuda de Shoko

Crunchyroll

Han pasado varios meses desde la muerte de Gojo, pero los fans no han dejado de esperar su regreso. Tras revelarse que el cuerpo de Gojo había pasado a manos de Shoko, los fans creyeron que ella lo reviviría. Además, Utahime ayudará a potenciar la Técnica Maldita Inversa de Shoko para conseguirlo.

Sin embargo, la RCT no puede resucitar a los muertos, por muy fuerte que sea. Shoko tiene la mejor RCT de la serie y nunca ha fallado a la hora de salvar a nadie, a pesar de lo mortales que fueran sus heridas. Sin embargo, eso es porque sus pacientes estaban vivos. Ni siquiera ella puede revivir a nadie.

9. Megumi matará a Sukun y Yuji

Crunchyroll

La baza de Megumi, Mahoraga, puede derrotar a casi cualquier oponente. Antes de que Sukuna se apoderara del cuerpo de Megumi, una teoría sugería que sería él quien mataría a Yuji y acabaría con el terror de Sukuna. También está el hecho de que Sukuna se dio cuenta del verdadero potencial de Megumi antes que nadie.

Como Yuji se comió el dedo de Sukuna para salvarle, Megumi se sintió responsable de que Yuji se viera obligado a entrar en el cruel mundo del Jujutsu. Sin embargo, la teoría se vino abajo cuando Megumi se convirtió en la víctima de Sukuna. En la actualidad, Yuji intenta por todos los medios salvar a su amigo de las garras del villano.

10. Kenjaku quería que Megumi se tragara el dedo de Sukuna

Kenjaku ayudó a restaurar los poderes de Sukuna a través de sus dedos con la esperanza de revivirlo algún día. El inusitado interés de Sukuna por Megumi hizo evidente que planeaba algo perverso. De ahí que surgiera la teoría de que Kenjaku quería que Megumi se convirtiera en el recipiente de Sukuna. Sin embargo, no es probable que esta teoría sea cierta, teniendo en cuenta que Kenjaku dio a luz a Yuji por razones inexplicables. Al mismo tiempo, nunca se preocupó por Megumi.

Crunchyroll

La historia de Jujutsu Kaisen se desarrolla en un mundo donde las emociones negativas se acumulan y dan origen a espíritus malditos que amenazan la seguridad de la gente.

Los hechiceros de jujutsu arriesgan sus vidas para derrotar esas maldiciones y también guían a jóvenes estudiantes para que hagan lo mismo. Sin embargo, la batalla contra las maldiciones es interminable, ya que seguirán existiendo mientras haya humanos. Las técnicas variadas, las muertes de personajes y los numerosos misterios sin resolver siempre dan a los fans algo de qué hablar.

¡Estas fueron las 10 teorías de fans de Jujutsu Kaisen más raras que se conocen hasta ahora de este anime!

